Що буде з вже мобілізованими до 25 років: військові прийняли директиву

У ВР обіцяють вирішити це питання

Попри ухвалення Верховною Радою законопроєкту, який передбачає звільнення від мобілізації українців віком до 25 років, бійців цієї вікової категорії, яких вже встигли призвали до війська, не будуть демобілізовувати. Це може призвести до обвалу окремих ділянок фронту.

Про це на брифінгу заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Він пообіцяв, що парламент знайде вирішення цього питання.

"Ми не один раз зустрічалися з вищим військовим керівництвом і пропрацьовували це. Так, справді впродовж цього періоду – не можу назвати кількість, бо засідання відбувалося в таємному режимі, певна кількість осіб від 18 до 25 років, які раніше були визнані обмежено придатними, були мобілізовані", — підкреслив спікер.

Стефанчук наголосив, що зараз потрібно не лише знайти можливість демобілізувати цих людей. За його словами, зразу потрібно зрозуміти, хто прийде на їхнє місце.

"Бо просто демобілізація – це обвал окремих ділянок українського фронту. І ми не хочемо, щоб на цих популістичних рішеннях хтось піарився. Бо тут питання не для піару, а для безпеки країни. Але ми усвідомлюємо, що ці діти попали під мобілізацію через недосконалість законодавства", — заявив голова ВР.

Водночас Стефанчук повідомив, що військовим керівництвом прийнята директива, що не мобілізують людей до 25 років ще до моменту прийняття закону про заборону мобілізації юнаків до 25 років. За його словами, також були домовленості, що тих, кого вже призвали, не будуть закріплювати по бойових розпорядженнях на складних ділянках фронту.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи мобілізують чоловіка, якому 59 років. Це питання цікавить багатьох, адже граничний вік для призову — 60 років.