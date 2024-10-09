Ситуація покращилась? Нардеп висловився про результати нових правил мобілізації

За словами депутата, кількість мобілізованих в Україні зараз збільшилась

Ситуація з мобілізацією в Україні після ухвалення нововведень до закону у 2024 році не така порівняно з тим, що було на початку повномасштабного вторгнення Росії. Наразі кількість мобілізованих значно зросла.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" заявив народний депутат України від фракції "Слуга народу" Єгор Чернєв. Він зазначив, що після набрання чинності змінами до закону про мобілізацію ситуація значно покращилася.

За словами Чернєва, кількість мобілізованих на місяць зросла в кілька разів порівняно з тим, що було прийнято до ухвалення змін до законодавства.

"Якщо ця тенденція збережеться, то, на думку військових, цього буде достатньо, щоб тримати ситуацію під контролем", — заявив Чернєв. При цьому він не назвав точну кількість мобілізованих за нововведеннями до закону, пояснивши це тим, що це закрита інформація, а отже, не підлягає розголошенню.

Також депутат уточнив, що у нинішній ситуації важливе значення має кількість людей, які задіяні на фронті.

Раніше "Телеграф" розповідав, що термін дії повістки в Україні скоротили. Вже відомо, скільки часу має з’явитися у військкомат.