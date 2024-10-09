Кількість мобілізованих в Україні зросла в рази за декілька місяців

Українська армія суттєво покращила своє забезпечення боєприпасами

Керівник спеціального штабу з питань України у Міністерстві оборони Німеччини Крістіан Фройдінг повідомив про значне збільшення кількості мобілізованих в Україні. За його словами, з весни цього року чисельність українських призовників зросла у п'ять разів.

Про це Фройдінг заявив у коментарі виданню "Tagesschau". Крім того, він повідомив про покращення на фронті ситуації з артилерією.

"Ми маємо уявлення про кількість українських призовників. І вона значно зросла з весни, а саме в п'ятизначному діапазоні", — заявив керівник спеціального штабу.

Крім того, представник Бундесверу підкреслив, що українська армія суттєво покращила своє забезпечення боєприпасами. Це призвело до зменшення артилерійської переваги російських військ на фронті.

"Артилерійська перевага росіян уже не така висока, як навесні. Вона зменшилася з восьми до одного до приблизно трьох до одного", — пояснив Фройдінг.

Нагадаємо, ще у червні Генштаб ЗСУ заявляв про те, що Росія почала втрачати потенціал в артилерії. Різниця у кількості пострілів сильно скоротилася.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Ізраїль передав Україні систему оповіщення, але її досі не встановили. Процес передачі тривав багато місяців і був завершений вчасно. Нині питання до української сторони.