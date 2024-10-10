Что будет с уже мобилизованными до 25 лет: военные приняли директиву

В ВР обещают решить этот вопрос

Несмотря на принятие Верховной Радой законопроекта, предусматривающего освобождение от мобилизации украинцев в возрасте до 25 лет, бойцов этой возрастной категории, которых уже успели призвать в армию, не будут демобилизовывать. Это может привести к обвалу отдельных участков фронта.

Об этом на брифинге заявил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук. Он пообещал, что парламент найдет решение этого вопроса.

"Мы не один раз встречались с высшим военным руководством и прорабатывали это. Да, действительно в течение этого периода – не могу назвать количество, потому что заседание проходило в тайном режиме, определенное количество лиц от 18 до 25 лет, ранее признанных ограниченно пригодными, были мобилизованы", — подчеркнул спикер.

Стефанчук подчеркнул, что сейчас нужно не только найти возможность демобилизовать этих людей. По его словам, сразу нужно понять, кто придет на их место.

"Потому что просто демобилизация – это обвал отдельных участков украинского фронта. И мы не хотим, чтобы на этих популистических решениях кто-то пиарился. Потому что здесь вопрос не для пиара, а для безопасности страны. Но мы отдаем себе отчет, что эти дети попали под мобилизацию из-за несовершенства законодательства", — заявил глава ВР.

В то же время Стефанчук сообщил, что военным руководством принята директива, что не будут мобилизовать людей до 25 лет еще до момента принятия закона о запрете мобилизации юношей до 25 лет. По его словам, также были договоренности, что тех, кого уже призвали, не будут закреплять по боевым распоряжениям на сложных участках фронта.

Ранее "Телеграф" рассказывал, мобилизуют ли мужчину, которому 59 лет. Этот вопрос интересует многих, ведь предельный возраст для призыва – 60 лет.