Чи може військовий звільнитися зі служби, якщо пішов у самоволку

Деталі запитали у юристів

Військовослужбовець, який самовільно залишив військову частину або місце служби, дезертирував зі Збройних Сил України, не може звільнитися, доки не буде відновлений на військовій службі. Простими словами, навіть якщо у такого військовослужбовця є всі підстави для звільнення, але він рахується як СЗЧ (самовільне залишення частини — прим. ред.), то звільнитися він не зможе.

Деталі щодо звільнення зі служби та СЗЧ запитали у юристів. Відповідь надав адвокат Роман Кичко.

"Відповідно до ч.2 ст. 24 ЗУ "Про військовий обов'язок і військову службу" військова служба призупиняється для військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини або місця служби, дезертирували із Збройних Сил України та інших військових формувань або добровільно здалися в полон, якщо інше не визначено законодавством".

"Військовослужбовці, військову службу яких призупинено, звільняються з посад та вважаються такими, що не виконують (не несуть) обов’язків військової служби. Контракт про проходження військової служби, а також виплата грошового та здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення таким військовослужбовцям призупиняються", — процитував букву Закону адвокат.

Тобто, військовослужбовець, який самовільно залишив військову частину чи місце своєї служби не може звільнитися у запас, які б підстави він для цього не мав.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, які документи військовозобов'язаним українцям потрібно пред'являти для перевірки та де їх можуть вимагати.