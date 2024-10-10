Які документи військовозобов'язаним українцям потрібно пред'являти для перевірки та де їх можуть вимагати
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Просити папірці можуть не тільки ТЦК та поліція
В Україні триває мобілізація, під час якої у чоловіків віком від 18 до 60 років мають перевіряти їх військово-облікові документи разом з тими, які посвідчують особу.
Попросити ці документи можуть за місцем проживання, роботи, навчання тощо. Про це розповіли у Харківському ОТЦК та СП, передає "Судово-юридична газета".
Згідно з даними, якщо військовозобов'язаний не має з собою паперового військово-облікового документа, то його можна подивитись електронно в застосунку "Резерв+". Перевірку можуть проводити працівники ТЦК та СП, Національної поліції та Держприкордонслужби.
Водночас папірець в електронній формі повинен містити QR-коду. Якщо коду не буде, то документ не буде дійсним. Тоді як підставою непідтвердження військово-облікового документа в електронній формі є непридатність QR-коду для зчитування технічними засобами.
Де можуть перевіряти документи
Перевірка військово-облікового документа у чоловіків віком від 18 до 60 років може здійснюватися:
- у прикордонній смузі,
- в контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України — представниками органів охорони державного кордону або їх структурних підрозділів Держприкордонслужби;
- за місцем проживання, роботи, навчання, у громадських місцях, громадських будинках та спорудах, місцях масового скупчення людей, на пунктах пропуску (блокпостах) — уповноваженими представниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки або поліцейськими.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, кому у жовтні можуть розіслати повістки.