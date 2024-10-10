Может ли военный уволиться со службы, если ушел в самоволку

Детали спросили у юристов

Военнослужащий, самовольно покинувший воинскую часть или место службы, который дезертировал из Вооруженных Сил Украины, не может уволиться, пока не будет восстановлен на военной службе. Простыми словами, даже если у такого военнослужащего есть все основания для увольнения, но он считается СОЧ (самовольное оставление части — прим. ред.), то уволиться он не сможет.

Детали по увольнению со службы и СОЧ спросили у юристов. Ответ дал адвокат Роман Кичко.

"В соответствии с ч.2 ст. 24 ЗУ "О воинской обязанности и военной службе" военная служба приостанавливается для военнослужащих, самовольно покинувших воинские части или места службы, дезертировавших из Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований или добровольно сдавшихся в плен, если иное не определено законодательством".

"Военнослужащие, военная служба которых приостановлена, освобождаются от должностей и считаются не выполняющими (не несут) обязанностей военной службы. Контракт о прохождении военной службы, а также выплата денежного и осуществления продовольственного, вещевого, других видов обеспечения таким военнослужащим приостанавливаются ", — процитировал букву Закона адвокат.

То есть, военнослужащий, самовольно покинувший воинскую часть или место своей службы не может уволиться в запас, какие бы основания у него для этого не было.

Напомним, ранее Телеграф сообщал о том, какие документы военнообязанным украинцам нужно предъявлять для проверки и где их могут требовать.