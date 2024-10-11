Рус

Голова НАЗК цікаво пояснив, чому раніше не виникало питань до очільниці Хмельницької МСЕК

Автор
Марина Іщенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Гроші, НАЗК Новина оновлена 11 жовтня 2024, 17:40
Гроші, НАЗК. Фото Колаж "Телеграф"

Він розповів, що робитимуть далі

Готівку, яку виявили під час обшуку у голови Хмельницької МСЕК, та дані про її активи за кордоном дали підстави для проведення повторної повної перевірки її декларації.

Про це повідомив голова Національного агентства з питань запобігання корупції Віктор Павлущик в інтерв'ю Главкому.

"У нас здійснювалася повна перевірка її декларації (голови Хмельницької МСЕК, — ред.), яка, до речі, була відібрана як така, що мала найвищий показник рейтингу ризику на дату відбору. Але та готівка, що була виявлена в неї під час обшуку правоохоронцями, а також дані про активи за кордоном – це, по суті, нововиявлені обставини", — сказав він.

За його словами, вони не могли перевіряти її готівку поза межами інформації, яка була надана в декларації. Павлущик додав, що НАЗК не могло прийти і подивитися, що лежить в її тумбочці.

Павлущик зауважив, що отримана під час розслідування інформація дала підстави Агентству для проведення повторної повної перевірки.

Що відомо про справу

У пʼятницю, 4 жовтня, ДБР повідомило про викриття керівниці Хмельницького обласного МСЕК та її сина на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів у різних валютах. В рамках обшуків у керівниці МСЕК в робочому кабінеті було виявлено 100 тисяч доларів, а також низку підроблених медичних документів, списки "ухилянтів" із прізвищами та діагнозами. До речі, ці списки у ДБР перевірять на предмет того, чи були вказані діагнози правдивими.

Крім того, вдома у посадовиці та її родичів знайшли майже 5 млн 244 тисяч доларів, 300 тисяч євро, понад 5 млн грн, брендові прикраси та коштовності. Правоохоронці знаходили гроші у квартирі практично в кожному куточку — у шафах, шухлядах, нішах.

Сама чиновниця також "відзначилася". Під час слідчих дій керівниця МСЕК намагалась позбутися частини грошей, викинувши у вікно дві сумки, у яких було пів мільйона доларів.

Також правоохоронці виявили, що родині топчиновниці належать чималі статки. Серед іншого, вони володіють 30 об’єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, 9 елітними автівками, корпоративними правами на 48 млн гривень, готельно-ресторанним комплексом на майже 3 тисячі м2 в одному із парків Хмельницького.

За кордоном у їхній власності нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. На валютних закордонних рахунках родина також "накопичила" майже 2,3 млн доларів. Усі ці статки не були внесені до їх щорічних декларацій.

Затримали керівницю Хмельницької МСЕК 5 жовтня. Їй оголосили підозру у незаконному збагаченні (ст. 368-5 КК України). У разі доведення провини їй загрожує позбавлення волі до 10 років з конфіскацією усього майна.

7 жовтня у стінах Печерського райсуду Києва обрали запобіжний захід керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи. Її відправили під варту на 60 діб із можливістю внесення застави розміром 500 млн гривень.

"Телеграф" дізнався, скільки коштує посада голови МСЕК в Україні.

Теги:
#Хабар #МСЕК #Назка