Голова НАЗК цікаво пояснив, чому раніше не виникало питань до очільниці Хмельницької МСЕК

Він розповів, що робитимуть далі

Готівку, яку виявили під час обшуку у голови Хмельницької МСЕК, та дані про її активи за кордоном дали підстави для проведення повторної повної перевірки її декларації.

Про це повідомив голова Національного агентства з питань запобігання корупції Віктор Павлущик в інтерв'ю Главкому.

"У нас здійснювалася повна перевірка її декларації (голови Хмельницької МСЕК, — ред.), яка, до речі, була відібрана як така, що мала найвищий показник рейтингу ризику на дату відбору. Але та готівка, що була виявлена в неї під час обшуку правоохоронцями, а також дані про активи за кордоном – це, по суті, нововиявлені обставини", — сказав він.

За його словами, вони не могли перевіряти її готівку поза межами інформації, яка була надана в декларації. Павлущик додав, що НАЗК не могло прийти і подивитися, що лежить в її тумбочці.

Павлущик зауважив, що отримана під час розслідування інформація дала підстави Агентству для проведення повторної повної перевірки.

Що відомо про справу

У пʼятницю, 4 жовтня, ДБР повідомило про викриття керівниці Хмельницького обласного МСЕК та її сина на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів у різних валютах. В рамках обшуків у керівниці МСЕК в робочому кабінеті було виявлено 100 тисяч доларів, а також низку підроблених медичних документів, списки "ухилянтів" із прізвищами та діагнозами. До речі, ці списки у ДБР перевірять на предмет того, чи були вказані діагнози правдивими.

Крім того, вдома у посадовиці та її родичів знайшли майже 5 млн 244 тисяч доларів, 300 тисяч євро, понад 5 млн грн, брендові прикраси та коштовності. Правоохоронці знаходили гроші у квартирі практично в кожному куточку — у шафах, шухлядах, нішах.

Сама чиновниця також "відзначилася". Під час слідчих дій керівниця МСЕК намагалась позбутися частини грошей, викинувши у вікно дві сумки, у яких було пів мільйона доларів.

Також правоохоронці виявили, що родині топчиновниці належать чималі статки. Серед іншого, вони володіють 30 об’єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, 9 елітними автівками, корпоративними правами на 48 млн гривень, готельно-ресторанним комплексом на майже 3 тисячі м2 в одному із парків Хмельницького.

За кордоном у їхній власності нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. На валютних закордонних рахунках родина також "накопичила" майже 2,3 млн доларів. Усі ці статки не були внесені до їх щорічних декларацій.

Затримали керівницю Хмельницької МСЕК 5 жовтня. Їй оголосили підозру у незаконному збагаченні (ст. 368-5 КК України). У разі доведення провини їй загрожує позбавлення волі до 10 років з конфіскацією усього майна.

7 жовтня у стінах Печерського райсуду Києва обрали запобіжний захід керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи. Її відправили під варту на 60 діб із можливістю внесення застави розміром 500 млн гривень.

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