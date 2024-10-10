В одній із областей України перевірять МСЕКи та посилять розшук ухилянтів

Начальник місцевої ОВА закликав об'єднати зусилля

У Хмельницькій області, на тлі гучного корупційного скандалу з головою МСЕК, розпочалися масштабні перевірки роботи всіх медико-соціальних експертних комісій та ВЛК з метою виявлення зловживань, у тому числі корупційних. Крім цього було вирішено посилити заходи щодо розшуку військовозобов’язаних, які ухиляються від мобілізації.

Про це під час робочої наради заявив начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Участь у засіданні також взяли заступники начальника ОВА та керівники структурних підрозділів, керівництво Головного управління Нацполіції, СБУ, ТЦК та СП.

Відомо, що на Хмельниччині розпочалися масштабні перевірки роботи МСЕКів та ВЛК. Начальник місцевої ОВА зазначив, що у цих структурах неприпустимі будь-які зловживання, у тому числі й корупційні. А ряд перевірок, які введені в області, повинні виявити порушення і потім покарати всіх винних.

Також Сергій Тюрін заявив про те, що під час дії військового стану необхідно посилити заходи щодо розшуку військовозобов’язаних, які ухиляються від мобілізації.

Керівникам РВА та ОТГ доручено посилити співпрацю з правоохоронними органами для ефективного вирішення цього питання та наростити роботу з оповіщення.

"В умовах воєнного стану кожен з нас несе відповідальність за безпеку держави. Тільки спільними зусиллями ми зможемо подолати всі виклики та забезпечити стабільність в області. Завдання кожного – сумлінно виконувати свої обов’язки та сприяти зміцненню обороноздатності країни. Адже наша перемога залежить від кожного з нас," — наголосив Сергій Тюрін.

Справа Тетяни Крупи

Нагадаємо, правоохоронці 4 жовтня викрили керівницю МСЕК у Хмельницькій області, а також її сина – голову обласного Пенсійного фонду. Під час обшуків у них вдома знайшли понад 6 млн доларів у тумбочці. Вони були звинувачені у незаконному збагаченні. Тетяна Крупа також звинувачується у корупції та участі у "тіньових" схемах ухилення від мобілізації.

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру голові обласної МСЕК та взяло її під варту.

Відомо, що жінка оформила собі та чоловікові інвалідність, а також, що має звання "Заслужений лікар України".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, скільки хабарників із МСЕК отримали реальні тюремні терміни. Журналісти проаналізували Реєстр судових рішень та знайшли інформацію про 216 злочинів за участю МСЕК за останні три роки. Хоча ці статті передбачають дуже жорстке покарання, однак реального тюремного терміну ніхто з них не отримав. Здебільшого вони отримують випробувальний термін навіть без конфіскації майна.