Скільки коштує посада голови МСЕК в Україні: "Телеграф" дізнався шалені цифри

Обіймаючи цю посаду, можна отримати шалені прибутки на корупції

Після гучного скандалу з очільницею МСЕК Хмельниччини Тетяною Крупою, у якої виявили 6 мільйонів доларів готівкою, Україною прокотилася хвиля обшуків у керівників МСЕК інших областей.

Тепер же виявилося, що посада голови МСЕК є не лише впливовою, а й надзвичайно прибутковою. Про це йдеться у розслідуванні "Телеграфу": Як живуть керівники МСЕК і скільки коштують їхні крісла — "Телеграф" з'ясував пікантні подробиці.

Скільки коштує стати начальником МСЕК

За інформацією від джерел, у системі МСЕКів існує налагоджений механізм продажу не лише довідок, а й самих посад. До початку повномасштабного вторгнення вартість крісла керівника обласного МСЕКу оцінювалася приблизно у 30 тисяч доларів. Однак з лютого 2022 року ціни зросли в рази.

Поінформоване джерело в уряді повідомило: "Ще до скандалу з Крупою посада очільника (-ці) обласної МСЕК в регіонах коштувала від $50 тис., а у Київській області та столиці — від $100-200 тисяч відповідно. Частина коштів від цих тіньових торгів по вертикалі МОЗу могла надходити, як то кажуть "наверх"".

Такі астрономічні суми пояснюються колосальними прибутками, які можна отримати, обіймаючи цю посаду. Зокрема, йдеться про незаконну видачу довідок про інвалідність, що стало особливо актуальним під час воєнного стану.

Експерти зазначають, що корупційна складова в системі МСЕКів існувала давно, але саме зараз вона досягла небачених масштабів. Причиною цього називають як загальне зростання корупції в умовах війни, так і збільшення попиту на довідки про непридатність до військової служби.

Ще на початку минулого року міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко анонсував реформу медико-соціальної експертної комісії та запуск оновленого формату МСЕКів у 2024 році. Проте ці плани так і залишилися на словах.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що нардеп розкрив цікаве про родину чиновниці з мільйонами у тумбі. Виявилось, що Тетяна Крупа подбала про всіх чоловіків в родині, зробивши їм інвалідність.