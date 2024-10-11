Як живуть керівники МСЕК і скільки коштують їхні крісла - "Телеграф" з'ясував пікантні подробиці

Після "круп'яного кейсу" скандал довкола тіньової роботи медкомісій набирає нових обертів

В Україні після гучного арешту голови Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи скандали довкола роботи медико-соціальних експертних комісій по всій країні розгортаються з новою силою, обростаючи новими подробицями.

Журналісти "Телеграфу" з'ясовували деякі приховані моменти з роботи мсеківців і зазирнули у декларації топпосадовців.

Що таке взагалі МСЕК і для чого вони потрібні?

Медико-соціальна експертна комісія (МСЕК) — велика група вузькопрофільних медиків, які збираються на засідання, щоб вирішувати, чи має людина право на інвалідність. Лікарі зокрема у своїх заключеннях встановлюють групи з інвалідності, відсотки втрати працездатності людей після травми чи хвороби тощо. Ця медико-експертна робота комісій охоплює як цивільних громадян, так і військових.

В Україні МСЕК існують з 1992 року, коли вони постали замість радянських лікарсько-трудових експертних комісій, що діяли при СРСР. Зараз ці комісії підпорядковані Міністерству охорони здоров'я. МСЕК поділяються на обласні, міські, міжрайонні та районні, а також центральну — в Києві.

Щоб отримати групу з інвалідності, пацієнти мають пройти МСЕК, на яке потрібно отримати направлення або від сімейного лікаря, або від медзакладів. Важливо, що довідка МСЕКу має стати підставою для нарахування громадянам грошової допомоги від держави та оформлення інших соціальних пільг.

Ще до повномасштабного вторгнення РФ, як повідомляли деякі вітчизняні ЗМІ, МСЕКи стали місцем торгу та корупції. Зокрема розслідувачі вказували, що ціни на довідку про інвалідність стартували від 15 тис. грн.

За оцінкою ж нардепа Олексія Гончаренка, станом на 2024 рік довідка про інвалідність на чорному МСЕКівському ринку здорожчала до $5 тис.

Водночас громадяни, які реально потребують підтвердження інвалідності, змушені відчайдушно боротися з бюрократією (стояти в чергах, щороку підтверджувати інвалідність, доводити непрацездатність тощо). Часом ситуація з комісіями доходила до шокуючого абсурду, коли громадяни без рук чи ніг щорічно доводили членам МСЕКів, що нові органи у них за 365 днів не повиростали.

З початку повномасштабної війни ситуація ускладнилася тим, що з фронтів почали повертатися ветерани/ветеранки, які втратили кінцівки, і бюрократична система стала давати збій.

Разом з тим, очевидно, почав зростати і наплив ухилянтів, яким схемники відкрили ще одну лазівку для втечі від мобілізації (сума, яку силовики знайшли вдома у чиновниці Крупи — біля $5,5 млн — тільки підтверджує грандіозні масштаби заробітку на платоспроможних військовозобов'язаних).

Скільки коштують посади голів МСЕК?

Як з'ясували журналісти "Телеграфу", у ієрархічній системі МСЕКів продаються не тільки довідки, а ще й… посади. Причому, як розказало виданню поінформоване джерело в уряді, якщо крісло керівника обласного МСЕКу до лютого 2022-го оцінювалось орієнтовно у $30 тис., то зараз ціни зросли на порядки.

— Ще до скандалу з Крупою посада очільника (-ці) обласної МСЕК в регіонах коштувала від $50 тис., а у Київській області та столиці — від $100-200 тисяч відповідно. Частина коштів від цих тіньових торгів по вертикалі МОЗу могла надходити, як то кажуть "наверх", — розказав співбесідник "Телеграфу", не уточнюючи, чи перепадали такі "конверти" (як власне і фінансові потоки від ухилянтів) комусь з керівництва міністерства.

У той же час реформа медико-соціальної експертної комісії і запуск в 2024-му оновленого формату МСЕКів (про що на початку минулого року анонсував міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко) чомусь так і не розпочалася…

Як живуть деякі інші керівники МСЕК

Після скандалу з очільницею Хмельницького обласного МСЕКу журналістів "Телеграфу" зацікавили декларації топпосадовців і в інших регіонах України. Ключовою у цьому сенсі природно є столиця, де, ймовірно, проживає найбільша в країні кількість ухилянтів-мільйонерів на квадратний метр.

Отже, Київський міський центр медико-соціальної експертизи очолює головний лікар-головний експерт Руслана Павловська.

У щорічній декларації за минулий рік вона вказала, що 2023-го придбала нову квартиру в Києві на 56 кв. м за 500 тис. грн (або ж біля $12 тис. по поточному ринковому курсу 41,49 грн/$1).

Джерело - НАЗК

Окрім того, згідно зі звітністю, ще одна квартира в столиці на 63 "квадрата" номінальною вартістю 519 тис. грн належить її чоловікові.

Примітно, це ціна помешкання, вказана у цінах 2012 року (на дату набуття права власності). Ринкова ж вартість цього житла зараз може бути більшою і залежить від низки факторів (курс долара, місцезнаходження, наявність парків, метро поблизу тощо).

Головним джерелом доходу Павловської вказана заробітна плата. За рік загалом вона отримала трохи більше 236 тис. грн (тобто у середньому виходить, що зарплата на місяць голови МСЕК становила біля 20 тис. грн).

А ще їй за рік нарахували пенсію на 75 тис. грн.

Загалом же, аналізуючи декларації Павловської за попередні роки, можна побачити кілька цікавих речей.

Так, в звітності, яку чиновниця подавала у 2017-му, декларувалось й інше майно посадовиці та її чоловіка. Зокрема квартира в столиці на 56 кв. м вартістю 1,3 млн грн (дата набуття права власності — ще далекого 2003-го).

Також — частка чоловіка в 25% у квартирі на 68,5 кв.м (теж у Києві; набув право у 1999-му) загальною вартістю 1,6 млн грн. При чому у графі вартість на дату набуття вказана просто цифра "12". Хто власник (власники) іншої частки в 75% у звітності не вказано і залишається загадкою.

А також земельна ділянка площею 2000 кв. м, записана на чоловіка Павловської, у селі Глибоке Бориспільського району. У колонках щодо оцінки землі чомусь вказані "одиниці".

Також з декларації випливає, що у той період життя Павловської вона володіла автівкою DAEWOO Nexia за 121 тис. грн. А її чоловік декларував більш статусні машини: HONDA CR-V за 228 тис. грн і SUBARU FORESTER (правда, у розбитому вигляді). В останній її декларації ані цих автівок, ані інших немає.

З декларації Павловської за 2023 рік. Дані - НАЗК

З декларації, поданої Павловською в 2017-му

З тої ж декларації зразка 2017-го також стало відомо про сина лікарки — Дмитра Юрійовича Павловського (у пізніших звітностях головлікарки він чомусь не вказується).

За актуальними даними з аналітичної системи YouControl, чоловік з таким ПІБ володіє будинком в селі Петропавлівська Борщагівка у Києві та земельною ділянкою там же з кадастровим номером 3222485900:03:001:0114 (площа — 0,08 га, цільове призначення — будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; присадибна ділянка).

Докладно про декларації інших керівників МСЕК з регіонів та їхні активи — читайте у наших наступних публікаціях на цю тему.

Ділянка, якою володіє Павловський Д.Ю. Дані - YouControl, kadastr.live

Як повідомлялось, СБУ та поліція викрили чергову злочинну схему щодо ухилення від мобілізації. У Рівному правоохоронці затримали двох жінок, які за гроші допомагали чоловікам уникнути військової служби.

Силовики провели 48 обшуків, під час яких вилучили понад 14 млн грн (понад 340 тисяч доларів. — Ред.), документацію, мобільні телефони, банківські картки, комп’ютерну техніку. За даними слідства, злочинну схему організувала 50-річна мешканка Рівненського району разом із двома спільниками.

За грошову винагороду зловмисники фальшували історії хвороб пацієнтів, щоб зробити їх непридатними для військової служби. А до схеми фігуранти залучили посадових осіб МСЕК обласного центру.