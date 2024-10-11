Глава НАПК интересно объяснил, почему раньше не возникало вопросов к главе Хмельницкой МСЭК

Он рассказал, что будут делать дальше

Наличные, обнаруженные во время обыска у председателя Хмельницкой МСЭК, и данные о ее активах за рубежом дали основания для проведения повторной полной проверки ее декларации.

Об этом сообщил глава Национального агентства по предотвращению коррупции Виктор Павлущик в интервью Главкому.

"У нас осуществлялась полная проверка ее декларации (председателя Хмельницкой МСЭК, — ред.), которая, кстати, была отобрана как имеющая наивысший показатель рейтинга риска на дату отбора. Но та наличность, которая была обнаружена у нее во время обыска правоохранителями, а также данные об активах за рубежом – это, по сути, вновь открывшиеся обстоятельства", — сказал он.

По его словам, они не могли проверять ее наличные вне информации, которая была предоставлена в декларации. Павлущик добавил, что НАПК не могло прийти и посмотреть, что лежит в ее тумбочке.

Павлущик отметил, что полученная в ходе расследования информация дала основания Агентству для проведения полной проверки.

Что известно о деле

В пятницу, 4 октября, ДБР сообщило о разоблачении руководителя Хмельницкого областного МСЭК и ее сына на незаконном обогащении. Во время обысков у них нашли только наличными почти 6 миллионов долларов в разных валютах. В рамках обысков у руководительницы МСЭК в рабочем кабинете было обнаружено 100 тысяч долларов, а также ряд поддельных медицинских документов, списки уклоняющихся с фамилиями и диагнозами. Кстати, эти списки в ДБР проверят на предмет того, были ли диагнозы указаны правдивыми.

Кроме того, дома у чиновника и его родственников нашли почти 5 млн 244 тысяч долларов, 300 тысяч евро, более 5 млн грн, брендовые украшения и драгоценности. Правоохранители находили деньги в квартире практически в каждом уголке — в шкафах, ящиках, нишах.

Сама чиновница также "отличилась". Во время следственных действий руководительница МСЭК пыталась избавиться от части денег, выбросив в окно две сумки, в которых было полмиллиона долларов.

Также правоохранители обнаружили, что семье топчиновницы принадлежат немалое состояние. Среди прочего они владеют 30 объектами недвижимости в Хмельницком, Львове и Киеве, 9 элитными автомобилями, корпоративными правами на 48 млн гривен, гостинично-ресторанным комплексом на почти 3 тысячи м2 в одном из парков Хмельницкого.

За границей в их собственности недвижимое имущество в Австрии, Испании и Турции. На валютных зарубежных счетах семья также "накопила" почти 2,3 млн. долларов. Все это состояние не было внесено в их ежегодные декларации.

Задержали руководителя Хмельницкой МСЭК 5 октября. Ей объявили подозрение в незаконном обогащении (ст. 368-5 УК Украины). В случае доказывания вины ей грозит лишение свободы до 10 лет с конфискацией всего имущества.

7 октября в стенах Печерского райсуда Киева избрали меру пресечения руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы. Ее отправили под стражу на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 500 млн гривен.

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