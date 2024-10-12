Нардеп розбурхав українців різким постом про рейди ТЦК

Подібні рейди, як на концерті Океан Ельзи, не шкодять

Перевірки територіальних центрів комплектування (ТЦК), що відбулись і на концерті "Океан Ельзи", і в інших містах, мають бути регулярними. Ця думка нардепа Микити Потураєва розбурхала українців.

У своєму дописі в мережі депутат наголосив, що такі рейди ТЦК ніяк не шкодять економіці, тому можуть відбуватись постійно.

На думку Потураєва, такі перевірки, які відбулись пізно ввечері 11 жовтня, не шкодять навіть українській культурі. І це навіть, попри те, що українці масово здають чи перепродають свої квитки на майбутні події.

"Не вважаю загрозою для української економіки перевірки документів у барах чи клубах. Більше того — я вітаю такі перевірки, і вважаю, що вони мають бути наскрізними і постійними. І всі мають про це знати", — йдеться у дописі.

Це повідомлення Потураєва викликало шквал емоцій в українців, які і так обурені рейдами 11 жовтня. Більшість зауважили, що такі дії ТЦК не дуже схожі на просто перевірку документів, адже це більше так звана "бусифікація". До того ж дехто не розуміє, як такі перевірки можуть не впливати на економіку, адже тепер чоловіків стане ще менше не будь-яких громадських подіях.

Також українці закликали провести такі рейди й біля Верховної Ради, й на концертах "95 кварталу".

Раніше "Телеграф" писав, що мережу розриває мемами на "бусифікацію" після концерту "Океану Ельзи".