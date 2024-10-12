Історик цікаво відповів, чи має Зеленський шанси "заслужити" місце на банкнотах гривні

Можливо в майбутньому будуть такі політичні діячі, вважає він

Відомий український історик висловився щодо можливості появи зображення українських президентів на гривнях, як на американських доларах зображено президентів США. Він поміркував, що б для цього мав зробити чинний глава України Володимир Зеленський.

Про це українського історика, кандидата історичних наук, автора та ведучого Youtube-каналу "Історія без міфів" Владлена Мараєва запитали в ефірі "LIGA Подкаст". Він вважає, що для цього спочатку треба побудувати таку міцну державу, як Сполучені Штати.

"Поки що безумовно ні, тому що поки що жоден із них не є тією постаттю яку ми можем оцінити так, що вони заслуговують такої честі. Ну і ще недостатньо часу пройшло, щоб так це оцінювати. Можливо в майбутньому будуть такі політичні діячі", — зазначив історик.

Мараєв запропонував уявити, що Україна за президентства Зеленського виграє війну з Росією, визволить всі тимчасово окуповані РФ території та завдасть поразки російським силам. Можливо це, зазначив він, могло б стати підставою для того, щоб Зеленського помістити на гривню.

"Підстава для того, так, щоб Зеленського помістити на гривню? Друзі … напишіть теж, цікаво було б дізнатися, що має зробити президент України, і не обов'язково чинний, а можливо ті які потім будуть обрані, щоб потрапити на національну купюру. Що потрібно зробити щоб бути гідним цієї честі", — запропонував історик.

Як розповідав "Телеграф", в Україні активно обговорюють можливе перейменування "копійок" на "шаги". Національний банк України виступив з ініціативою змінити назву розмінної монети, аргументуючи це потребою відновити національні традиції. Попри неоднозначне сприйняття громадськістю, схоже, що зміни все ж відбудуться.