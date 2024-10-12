Українські захисники і волонтери обурені реакцію на перевірки ТЦК

Військовослужбовці та волонтери обурені реакцією на перевірку документів ТЦК після концерту "Океану Ельзи" та іншими рейдами.

"Особливо порадували наші ура-патріоти. Це ті самі люди визжали у 2022 "сонечки, зайчики, спасіть нас від росіян, в 2024 оруть "Ганьба поліції? Дуже обнадійливо і мотиваційна", — пише Аліна Михайлова, вдова загиблого героїня України Да Вінчі.

"А якби прийшли кацапи, ви б теж кричали ганьба? Я розумію, боїшся, буває. Але не ганьбися. Коли ти три роки ховався і тебе тут вже затримали, ну будь чоловіком, підніми голову гордо вверх і вперед. Ніхто тебе під кулі звідси не відправить в перший день", — додає колишній військовослужбовець 93 бригади Артем.

"Одні й ті самі люди мріють про повне знищення Росії – але виступають проти посилення мобілізації в Україні.

Вимагають виходу на кордони 1991 року – але не планують особисто брати участь у відвойовуванні Донецька, Луганська чи Криму", — зазначає публіцист Михайло Дубинянський.