Українців попередили про нові морози у жовтні: коли чекати

Одягайтесь тепліше

Перші морози вже насуваються на Україну. Синоптики назвали дату найближчих найхолодніших днів у середині жовтня. Так, температура опуститься нижче нуля аж до -3°С у більшості регіонів.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру. Вже у четвер, 17 жовтня, західні та частину північних регіонів очікує мінусова температура вночі.

В Україні вже з 13 жовтня почнеться значне похолодання, адже західні області накриють перші морози, які повернуться вже з середини тижня і охоплять більшу територію.

Де будуть морози 17 жовтня

У четвер, 17 жовтня, в Україну на заході та півночі повернуться морози. Там вночі буде від -1°С до -3°С, проте вдень сонечко пригріє до +11°С. Опадів по всій Україні в цей день не прогнозують, буде помірна хмарність.

За прогнозами синоптиків, також мороз торкнеться у ніч на 17 жовтня Києва та області, де буде до -3°С. Але вдень температура становитиме до +11°С.

На сході та півдні країни теж буде похолодання, але не мінусове. Так, вдень позначка термометра сягне +11°С, а вночі — до +4°С.

Нагадаємо, що на вихідних у столиці очікується дощ, проте вже у неділю, 13 жовтня, буде лише затяжна хмарність.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли у Києві може бути ожеледиця. Синоптики прогнозують незначний мороз та дощі, а можливо, і мокрий сніг.