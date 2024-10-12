Бетербієв — Бівол: онлайн-трансляція чемпіонського бою

Пряма трансляція вечора боксу у Саудівській Аравії

У суботу, 12 жовтня, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбудеться великий вечір професійного боксу, головною подією якого стане бій за титул абсолютного чемпіона світу у напівважкій вазі між російським канадцем Артуром Бетербієвим (20-0, 20 КО) та російським киргизом Дмитром Біволом (23-0, 12 КО). До речі, WBC не хотів організовувати цей бій до закінчення війни в Україні.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію шоу Бетербієв — Бівол. Початок заходу о 19:00 за київським часом.

Що на кону бою Бетербієв — Бівол

Поєдинок Бетербієв — Бівол стане історичною подією у світовому боксі. Вперше в еру чотирьох основних поясів стане відомий абсолютний чемпіон світу у напівважкій вазі (до 79,378 кг). На кону поєдинку стоять титули Бетербієва WBC, WBO та IBF, а також титул WBA Super, який належить Біволу.

Напередодні обидва боксери зробили вагу. Вага Бівола склала 78,980 кг, а вага Бетербієва — 79,360 кг.

Де й о котрій дивитися бій Бетербієв — Бівол

У прямому ефірі в Україні шоу боксу Бетербієв — Бівол покаже медіаплатформа DAZN. Вечір боксу Бетербієв — Бівол відбудеться в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) на Kingdom Arena. Початок шоу о 19:35 за київським часом. Очікується, що головний бій вечора розпочнеться о 01:15 за київським часом. Додамо, що легально подивитися цей захід в Україні можна лише за підпискою на DAZN (ціна — 822 грн).

Промо відео бою Бетербієв — Бівол

Час початку шоу Бетербієв — Бівол

Прогноз букмекерів на бій Бівол — Бетербієв

Аналітики не зуміли назвати однозначного фаворита у цій дуелі, проте невелику перевагу віддають Біволу. Зазначимо, букмекери вважають, що Бівол має чудові шанси перемогти Бетербієва за підсумками 12 раундів — коефіцієнт 2,20 проти 7,50. В той самий час, ймовірність перемоги нокаутом в Артура вища, ніж у Дмитра — коефіцієнт 2,70 проти 6,00.

Андеркард шоу Бетербієв — Бівол

Артур Бетербієв (20-0, 20 KO) — Дмитро Бівол (23-0, 12 KO)

Кріс Юбенк-молодший (33-3, 24 KO) — Каміл Шеремета (25-2-2, 8 KO)

Фабіо Вордлі (17-0-1, 16 KO) — Фрейзер Кларк (8-0-1, 6 KO)

Джей Опетая (25-0, 19 KO) — Джек Мессі (22-2, 12 KO)

Бен Віттакер (8-0, 5 KO) — Ліам Кемерон (23-6, 10 KO)

Скай Ніколсон (11-0, 1 KO) — Рейвен Чепмен (9-0, 2 КО)

Мохаммед Алакель (дебют) — Хесус Гонсалес (3-2, 0 КО).

Файткард шоу Бетербієв — Бівол

Нагадаємо, напередодні бою Бетербієв — Бівол спалахнуло одразу кілька скандалів. По-перше, стало відомо, що український боксер допомагав Артуру готуватися до поєдинку. Річ у тім, що Артура пов’язують дружні стосунки з головою Чечні Рамзаном Кадировим. По-друге, ексдружина Дмитра розповіла його супернику про всі медичні проблеми колишнього.