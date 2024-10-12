Нардеп возмутил украинцев резким постом о рейдах ТЦК

Подобные рейды, как на концерте Океан Эльзы, не вредят

Проверки территориальных центров комплектования (ТЦК), которые прошли и на концерте "Океан Эльзы", и в других городах, должны быть регулярными. Это мнение нардепа Никиты Потураева взбудоражило украинцев.

В своем сообщении в сети депутат подчеркнул, что такие рейды ТЦК никак не вредят экономике, поэтому могут происходить постоянно.

По мнению Потураева, такие проверки, которые прошли поздно вечером 11 октября, не вредят даже украинской культуре. И это, несмотря на то, что украинцы массово сдают или перепродают свои билеты на будущие события.

"Не считаю угрозой для украинской экономики проверки документов в барах или клубах. Более того — я приветствую такие проверки, и считаю, что они должны быть постоянными. И все должны знать об этом", — говорится в сообщении.

Это сообщение Потураева вызвало шквал эмоций у украинцев, и так возмущенных рейдами 11 октября. Большинство отметили, что такие действия ТЦК не очень похожи на просто проверку документов, ведь это больше так называемая "бусификация". К тому же некоторые не понимают, как такие проверки могут не влиять на экономику, ведь теперь мужчин станет еще меньше не каких-либо общественных событиях.

Также украинцы призвали провести подобные рейды и возле Верховной Рады, и на концертах "95 квартала".

Ранее "Телеграф" писал, что сеть разрывает мемами на "бусификацию" после концерта "Океана Эльзы".