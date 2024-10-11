Західні ЗМІ нас зливають? Політолог чітко пояснив суть провокаційних статей

Є різні механізми, які допомагають запустити в суспільство інформацію та сказати:"Ось вона картина, в якій ми приймаємо рішення"

Перевірити настрій суспільства чи політичних гравців у питанні переговорів, подальшого бачення війни тощо можна за допомогою запуску інформаційної хвилі. Далі відстежуватиметься, як на це відреагують соціальні мережі, ключові політики, як соціологія це покаже, якими будуть результати реакції суспільства тощо. Це допоможе зрозуміти, які настрої й влади та суспільства, а також знайти "тріщини" — на які компроміси можуть все ж таки погодитися.

Про це "Телеграфу" сказав політолог Олег Саакян. Відповідне відео було опубліковано на нашому каналі YouTube.

"Українська сторона весь час говорить про те, що ви можете скільки завгодно тиснути на нас (тобто — на українську владу, експертів, хто спілкується з партнерами), але українське суспільство не прийме будь-які такі сценарії. Коли вам говоримо про ці умови завершення війни, це не питання консенсусу вузької групи людей чи фантазії окремих представників влади. Це загальнонаціональний консенсус", — сказав Саакян.

Кажуть, що соціологія демонструє, що люди готові на переговори чи підтримують ідею переговорів.

"Потім кладеш цифру на стіл, але при цьому абсолютна більшість не готова поступатися територією. Під 90%. Готові до переговорів, але в переговорах бачать фіксацію того, що є у Формулі миру — відновлення території, суверенітету і так далі", — пояснив співрозмовник.

Саакян каже, що перевірити цю ситуацію можна способом запуску інформаційної хвилі та подивитися, як на це відреагують соціальні мережі, ключові політичні гравці, як соціологія це покаже, якими будуть результати реакції суспільства тощо. Таким чином можна зрозуміти, чи "блефує українська влада, чи ні", чи "готове суспільство, чи ні", а також зрозуміти, де є тріщини і на які компроміси можуть піти.

Так само ситуація і в Росії. Там також дивляться, як реагують групи впливу всередині російської еліти, хтось починає нервувати, хтось готовий лобіювати якісь підходи, як відреагує суспільство тощо. Є різні механізми, які дозволяють у такий спосіб "зняти" інформацію.

"Захід стоїть на рубіконі — або залишатися в позиції стримування Росії й тоді треба переходити до якогось заморожування, чогось іншого і так далі, або переходити до моделі примусу Росії й тоді переходити до активнішої моделі підтримки переговорів, можливо, і т.д., але вже з позиції сили реальної. Ми бачимо, що ситуація коливається вже місяцями фактично", — пояснив співрозмовник.

Політолог додав, що вона вже лунає вустами президента Фінляндії, керівника НАТО, ексглави Альянсу, а також із Франції з Британії із різних столиць коаліцій.

"І ось такою кампанією можна отримати реальний зріз і покласти ні українську соціологію, ні слова української влади чи слова російських вождів і російську соціологію, якій довіряти не можна, а покласти власний зріз від спецслужб, власних держав, від власних соціологів, від власних моніторів, посольств. і т.д. І сказати "Ось вона картина, в якій ми приймаємо рішення. Путін – неадекват. Путін не готовий іти. Дивіться, українська влада не готова на компроміс, суспільство не готове йти на такі компроміси. Тут демонструє свою слабкість. Російське суспільство втомилося від війни, але накопичується навколо прапора. Можна похитати тут…", – пояснив співрозмовник.

Він також каже, що це потрібно сприймати як елемент інформаційної кампанії та елемент зондування. І від того, якими будуть результати, Захід покаже чи більше реактивну, чи більше проактивну позицію. Зокрема ті гравці на Заході, хто зараз цю хвилю розгойдує.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент України Володимир Зеленський розкрив перший пункт Плану перемоги.