Отримала звання капітана міліції та орден княгині Ольги: як виглядає дружина ексміністра оборони Полторака (фото)

Вони разом працювали у Харківській академії внутрішніх справ

Про особисте життя Степана Полторака, ексміністра оборони України, мало публічної інформації. Він вважає за краще тримати свою сім’ю поза увагою преси та громадськості. Відомо, що у нього є дружина Інна та син Ігор.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає його дружина та що про неї відомо. Ми з’ясували деякі факти її біографії.

Який вигляд має дружина ексміністра Степана Полторака

Степан Полторак був призначений на посаду міністра оборони України у жовтні 2014 року за правління п’ятого президента Петра Порошенка. Через рік він отримав звання генерала армії. За час його перебування на посаді у ЗСУ відбулися значні реформи, які мали на меті наблизити українську армію до стандартів НАТО.

Але у травні 2019 року, після перемоги на виборах Володимира Зеленського, Полторак подав у відставку. Але свою посаду він залишив лише у серпні, коли уряд Гройсмана склав свої повноваження на першому засіданні новообраної Верховної Ради IX скликання.

Степан Полторак та Петро Порошенко, Фото: УНІАН

Щодо особистого життя міністра, то про нього відомо мало. Його дружину звуть Інна Рязанова (дівоче прізвище), вона народилася в 1967 році. Жінка працювала у Харківській академії внутрішніх військ МВС України, де сам Полторак був ректором. Інна виконувала обов’язки офіцера групи зв’язків із громадськістю та ЗМІ.

Згідно з даними за 2014 рік, дружина Полторака була військовослужбовцем Національної академії Нацгвардії та отримала орден княгині Ольги. Цією державною нагородою нагороджують жінок за визначні заслуги у державній, виробничій, цивільній, науковій, освітній, культурній, благодійній та інших сферах суспільної діяльності, а також вихованні дітей у сім’ї.

Дружина ексміністра оборони Полторака

Відомо, що в 1989 році Інна народила ексміністрові синові Ігоря. Разом із сином та невісткою (згідно з інформацією за 2014 рік) вони проживали у трикімнатній квартирі в Києві, на проспекті Бажана. Їхній син працював програмістом і вперше став батьком. 25-річний хлопець забезпечував свою молоду сім’ю, допоки його кохана була у декреті.

Полторак разом із сином та невісткою

Але у 2016 році з’ясувалося, що міністр Степан Полторак разом із родиною переїхав до закритого готельного комплексу на території військової частини у Києві. Політик зазначив, що переїхав із квартири й це рішення було пов’язане із питанням безпеки.

Готельний комплекс, де мешкала родина Полторака

У мережі також є дані, що в січні 2014 року Інна Полторак стала власником будинку в Харкові й придбала там земельну ділянку. Через рік у неї з’явився легковий автомобіль SMART MICRO, а у 2016 році вона купила ще одну квартиру у Харкові.

Інна Полторак була військовослужбовцем Національної академії Нацгвардії

Свою сторінку у Facebook Інна не веде з 2015 року. На ній можна знайти публікації політичного характеру, зокрема які закликали до єдності у боротьбі з тероризмом "ДНР" та "ЛНР". Де зараз знаходиться жінка і чим займається – невідомо.

"Телеграф" писав раніше, як виглядає дружина Михайла Подоляка та що про неї відомо. Про особисте життя політика відомо дуже мало.