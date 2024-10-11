Політолог розклав по поличках, що не так з Мар’яною Безуглою

Вже кілька років вона продовжує робити скандальні заяви

Після ракетної атаки росіян на Дніпропетровській області народна депутатка Мар’яна Безугла розкрила інформацію про приліт до українського ЗРК Patriot. Парламентарка також поспішила звинуватити у ньому керівництво ЗСУ.

Коментуючи цю скандальну історію політолог Олег Саакян в інтерв’ю "Телеграфу" спрогнозував, чи Мар’яна Безугла продовжуватиме озвучувати хайпові тези.

"Вона продовжить це робити. Просто, коли доходитиме до межі, буде трішечки знижувати градус. Вона — розумна людина достатньо. Вона чудово відчуває і розуміє цей момент і ми бачили, як вона вже йшла активно з медіа, знову поверталася… Вона хвилями присутня і дозується", – припустив Саакян.

На його думку, механічно проблему вирішити не вдасться. Він зазначив, що ніхто не позбудеться в політичному полі від можливості мати людину для тягання каштанів з багаття. І додав, що в армії є ціла низка реальних проблем, частину з яких Мар’яна висвітлює цілком справедливо.

"Інша справа, що коли вона це висвітлює, то інформацію дискредитовано вже від самого початку. Відповідно, є підґрунтя, є запит, на таку критику зокрема. Тобто це не лише вона, а її цитують, бо розуміють, що це буде хайпово. Її підтримують, суспільство розганяє її тези, тому що вони бачать у цьому також частину правди, яку вони знають. І відповідно це ширше явище, ніж просто вона. Якщо завтра вона замовкне, з'явиться хтось інший, хто цю хвилю все одно осідлає", – сказав політолог.

Причиною сказаного вище він назвав системні проблеми в силах оборони, які ігноруються. Таким чином, коли про них говорить Безугла, то суспільство реагує, оскільки "двічі на добу і зламаний годинник правильний час показує".

Саакян запропонував три способи змінити ситуацію, які потрібно використати одночасно. По-перше, потрібно зменшувати кількість проблем, по-друге, наповнювати інформаційний вакуум, і по-третє, потрібна правова відповідальність.

"Якщо дійсно її кроки привели до ситуації в Вугледарі, це мало розслідуватися, мали дані як мінімум у парламенті заслуховуватися. Від мінімального рівня політичної відповідальності – жорсткого засудження та канцелінгу – до юридичної відповідальності, якщо такі кроки справді спричинили порушення законодавства і завдали серйозної шкоди за цією, за іншими ситуаціями", – поділився своєю думкою експерт.

Водночас поки що немає вироку суду – це її політична позиція, додав він. Ба більше, це її депутатська робота з контролю. На його думку, Мар’яна Безугла може долучити до кожного такого випадку велику кількість звернень від людей і сказати: "Я як народна обраниця реагую на те, що говорять люди".

Саакян звернув увагу, що велике значення мають слова, які використовуються в описі ситуації. Наприклад, акценти між "знищено" та "ушкоджено" – вони різні, маючи на увазі ситуацію із ЗРК "Патріот".

"Це дуже залежить від того, якими словами ви описуєте ситуацію і який наратив. Тобто як ви оповідаєте її, яку сюжетну лінію ви вкладаєте в цю історію. І ось сюжетні лінії від Мар’яни, вони часто, м’яко кажучи, загрозливі та небезпечні", – підсумував політолог.

Нагадаємо, Мар’яна Безугла розкритикувала законопроєкт, який звільняє від відповідальності за самовільне залишення військової частини вперше, і заявила, що його автор хоче "легалізувати дезертирство".