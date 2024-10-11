І таке по всій Україні: ТЦК влаштували масові облави у Києві, Дніпрі, Харкові та інших містах (відео, фото)

Під рейди ТЦКшників потрапили майже усі українські обласні центри

Ввечері 11 жовтня по всій Україні співробітники ТЦК разом із Національною поліцією влаштували масові облави. Під рейди, які розшукували "ухилянтів", потрапили Київ, Харків, Дніпро, Хмельницький, Винниця та інші українські обласні центри.

Про це пише низка місцевих та українських інформаційних каналів. Так, в Києві ТЦК прийшли під Палац спорту після того, як там завершився концерт гурту "Океан Ельзи".

Попри обурення людей почалися перевірки документів та "бусифікація". На відео, які опублікували київські канали, можна побачити, що військові та поліцейські ігнорують питання від журналістів на місці інциденту, дуже грубо розмовляють зі звичайними людьми (в тому числі російською), а також насильно затягують у свої мікроавтобуси молодих людей, яких оголосили "ухилянтами".

Що цікаво, це був перший із серії концертів "Океану Ельзи" в Україні. Проте аншлагу точно не буде – українці почали масово здавати білети після того, як працівники ТЦК влаштували рейд під Палац спорту. В оголошеннях відкрито пишуть: не хочуть повторення київської ситуації.

Рейди також влаштували у Харкові, Хмельницькому, Дніпрі, Винниці та інших великих містах. Під приціл "рейдерів" потрапили в першу чергу ресторани, бари та нічні клуби, де може перебувати багато чоловіків. Місцеві канали опублікували низку відео "з місць", де можна побачити людей у військовій та поліцейській формі. У Дніпрі поліція та ТЦК ганяються за людьми на вулицях, а у Харкові похмуро жартують, що завтра місто буде пустим.

Раніше "Телеграф" писав, що ще одна категорія українців отримала право на відстрочку від мобілізації. Згідно з ухваленим законопроєктом, право на відстрочку отримають особи, чиї брати або сестри (як повнорідні, так і неповнорідні) загинули на фронті, зникли безвісти або ж були нагороджені званням Героя України посмертно внаслідок участі у бойових діях, зокрема в АТО.

Також ми писали, хто може отримати бронь від мобілізації восени. Законом передбачене бронювання для декількох категорії громадян.