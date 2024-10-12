Росія перекидає на Курщину штурмові бригади: чи мають вони успіх

Запеклі бої тривають

Ситуація на фронті в Україні та на Курщині дедалі загострюється. Наразі окупанти нарощують сили в Курській області та все більше атакують.

Про це розповів голова ради резервістів Сухопутних військ України Іван Тимочко в ефірі "КИЇВ24". За його словами, росіяни намагатимуться провести операцію з витіснення Сил оборони.

"Вони намагалися проводити масовані удари. Поки що офіційного результату від нас немає. Але те, що є на картах, виглядає досить суперечливо", — зауважив військовий.

Він додав, що вже найближчими днями має з’явитися більше детальної інформації. Але наразі на Курщину окупанти перекидають штурмові війська, які не мають потрібної кількості важкої техніки та артилерії для успішного ведення бою. За словами Тимочка, ці війська набагато ефективніше показали б себе на Донеччині, але їх командування РФ перекидає на Курську область.

"Путін наважився на те, що вважали найбільш нелогічним. Це килимові бомбардування Курщини", — сказав військовий.

Нагадаємо, станом на 12 жовтня, за даними DeepState, росіяни просунулися під Торецьком та активізувалися на Куп'янському напрямку. Наразі армія РФ намагається якмога швидше окупувати Торецьк, аби зосередити свої сили на Покровську та Часовому Ярі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що ситуація на Курському напрямку важка і наближається до катастрофи.