Ветеран та активіст про візит ТЦК під Палац спорту після концерту ОЕ:

Я єдиного тільки не розумію, а типу те, що під час війни у нас перевіряють військово-облікові документи — це типу тягне на сенсацію? Навіть після концерту, ого, чого б це? Давайте всі подумаємо. Просто не розумію чим б**ха займаються наші ЗМІ…

Давайте розрізняти. Так, в нашій країні дуже багато у**бків, зокрема в парламенті та інших органах влади. Те, що відбувається в середині країни — це неадекватно! Ви знаєте моє ставлення до корупціонерів, знаєте, що я ніколи це не замовчую і не толерую.

Але це ніяк не знімає того, що нам потрібно воювати за своє існування. Воювати не за депутатів та суддів, а за себе та свою країну. І дуже б**ть зручно це робити за чужий рахунок і ходити по концертах та ресторанах. Дуже зручна завжди є відповідь — "та ну там же крадуть всі". Так, у**бки, так крадуть, бо хтось так а**єнно ставився до свого виборчого права. Але повторюю!

Це війна не за життя корупціонерів. Це війна за наше, саме наше існування, тому позицію — "мені п**, самі захищайтеся", це позиція, яка не чим не відрізняється від світогляду корупціонерів.

Окремо руко**пство — це наша поліція. Ну сорі, але ну от обирав же хтось такий парламент, який сформував виконавчу владу. Але ок, не про це зараз.

Я не виправдовую дії поліції. Розгублені ідіоти, які не вміють працювати і вочевидь не розуміють, яка їх функція на такому заході. В результаті пару криків створило шикарну картинку для російської пропаганди. Палкий привіт всім керівникам та їх колегам по разуму…

Але повторюю, тут глибше питання, аніж як співає Вакарчук "хочу, не хочу, знаю, не знаю". Тут питання, чи вистоїмо ми…

Тому трохи включайтеся і в життя країни і в розуміння того, що суспільство має бути більше залучене у боротьбу проти ворога. І я зараз скажу не популярні речі, але сорі, це реальність, багатьом прийдеться піти воювати, або ми програємо.

Джерело: Facebook Олега Симороза