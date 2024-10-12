"Яке місце жінки"? Реклама Третьої штурмової викликала бурхливі обговорення у мережі (фото)

Спочатку чоловікам пропонували вбивати зомбаків, потім чоловічий двіж, а тепер — жінок

Нещодавно у містах України на бігбордах з'явилась рекрутингова реклама Третьої штурмової бригади, проте цього разу вона викликала суперечливі емоції в українців. Річ у тім, що на більшості плакатів зображені жінки з військовими чи без них і написано "Я люблю Третю штурмову"

У мережі українці обурені цим маркетинговим ходом та вважають його недоречним. Таку ж думку висловила і журналістка, блогер та керівниця "Дикого театру" Ярослава Кравченко у Instagram.

За її словами, Третя штурмова завжди робила креативну рекламу, проте цього разу щось пішло не так.

"Бийся. Серія була яскравою, героїчною, з зомбаками. Літо. Зорі. як на мене, дуже вайбова і точна. Підкреслювала настрій і дух.(Точно знаю принаймні одну людину, яка пішла вриватися у двіж після неї)", — йдеться у повідомлені.

За словами користувачки, спочатку чоловікам пропонували вбивати зомбаків, потім чоловічий двіж, а тепер — жінок. А останнє, на думку авторки, суто про секс та любов.

Водночас, як зазначає журналістка, не завжди чоловіки у формі, це про сексуальність та силу, адже у жінок, чоловіки яких на фронті, їхня форма асоціюється з переживаннями, втратами, пораненнями, полоном тощо.

Авторка допису додає, що у мережі більшість не розуміють посилу цієї реклами і деяких плакатів.

"Було також про лолітичність і доступність образу жінки. Зустрічала думку про омаж на різні фільми, в тому числі на "Леона". Не кожен — зчитується, тож чи працює ефективно ця ідея? Ну…ні", — йдеться у дописі Кравченко.

Блогерка додає, що реклама "Я люблю третю штурмову" не для жінок і вони тут не головний об'єкт. У серії є різні візуали, але найхайповіші: пара в цивільному і жінка зі зброєю, на іншому військовий віддзеркалюється в окулярах, на третьому — дівчина з оголеним животом лежить на колінах у військового.

"Жінка тут якщо і не обʼєкт, тому не в формі, тобто одразу не на рівних", — пише користувачка.

До того ж, авторка наголошує, що саме присутність жінки робить цю рекламу такою сексуалізованою, бо якби були зображені у цих же позах чоловіки з чоловіками вайб був би інший.

Українці в цілому поділяють думку Кравченко.

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