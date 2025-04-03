Церковне свято 3 квітня: що не можна робити сьогодні, щоб не збідніти

Цього дня вірянам варто дотримуватися деяких заборон

Сьогодні, 3 квітня, православні християни та греко-католики вшановують пам'ять преподобного Микити Сповідника, а також відзначають день пам'яті ікони Божої Матері "Нев'янучий Цвіт". До переходу на новоюліанський церковний календар, цей день припадав на 15 квітня.

Микита Преподобний народився у Кесарії Віфінській у благочестивій родині. Його батько прийняв чернецтво після смерті матері, а Микиту виховувала бабуся. Він обрав шлях служити Богові і став ігуменом ми дикийського монастиря. Він активно виступав проти єресі у період іконоборство, за що його переслідували, а потім ув’язнили.

Згідно з легендами, Микита мав дар зцілення. Він допомагав глухонімим заговорити, а божевільним повертав розум. Він помер у 824-у році, а його мощі відомі чудотворними властивостями.

На іконі "Нев’янучий Цвіт" зображено Богородицю з немовлям Ісусом. У лівій руці вона тримає квітку. Це символізує чистоту та непорочність. Віряни звертаються до цієї ікони і просять про збереження цнотливості, зцілення від хвороб та сімейне щастя.

Ікона Божої Матері "Нев'янучий Цвіт"

Традиції та прикмети 3 квітня

Віряни просять про здійснення заповітних бажань, зцілення та добробут для родини. ​У цей день заведено надавати підтримку хворим, сиротам та тим, хто потребує допомоги, наслідуючи милосердя преподобного Микити.

дощ в цей день — чекайте на пізню весну і негоду;

якщо надворі сонячно — літо буде спекотним;

багато березового соку в цей день — чекайте на дощове літо;

гроза цього дня — скоро погода зіпсується.

Фото: freepik

Що не можна робити 3 квітня

залишати посуд на ніч не мити — це може призвести до негараздів вдома та фінансового провалля;

відмовляти комусь у допомозі — це суперечить духу милосердя;

займатися важкою фізичною працею — цей день варто присвятити молитвам та духовним роздумам.

Іменини 3 квітня

Цього дня свої іменини відзначають Феодосія та Микита.

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