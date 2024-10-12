"Какое место женщины"? Реклама Третьей штурмовой вызвала бурные обсуждения в сети (фото)

Сначала мужчинам предлагали убивать зомбаков, потом мужской движ, а теперь — женщин

Недавно в городах Украины на бигбордах появилась рекрутинговая реклама Третьей штурмовой бригады, однако в этот раз она вызвала противоречивые эмоции у украинцев. Дело в том, что на большинстве плакатов изображены женщины с военными или без них и написано "Я люблю Третью штурмовую"

В сети украинцы возмущены этим маркетинговым ходом и считают его неуместным. Такое же мнение высказала и журналистка, блогер и руководительница "Дикого театра" Ярослава Кравченко в Instagram.

По ее словам, Третья штурмовая всегда делала креативную рекламу, однако в этот раз что-то пошло не так.

"Сражайся. Серия была яркой, героической, с зомбаками. Лето. Звезды, мне кажется, очень вайбово и точно. Подчеркивало настроение и дух. (Точно знаю по крайней мере одного человека, который пошел врываться в движ после него)", — говорится в сообщеннии.

По словам пользовательницы, сначала мужчинам предлагали убивать зомбаков, потом мужской движ, а теперь — женщин. А последнее, по мнению автора, сугубо о сексе и любви.

В то же время, как отмечает журналистка, не всегда мужчины в форме, это о сексуальности и силе, ведь у женщин, мужчины которых на фронте, их форма ассоциируется с переживаниями, потерями, ранениями, пленом.

Автор поста добавляет, что в сети большинство не понимают посыла этой рекламы и некоторых плакатов.

"Было также о лолитичности и доступности образа женщины. Встречала мнение об омаже на различные фильмы, в том числе на "Леона". Не каждый — считывается, работает ли эффективно эта идея? Ну…нет", — говорится в сообщении Кравченко.

Блогерка добавляет, что реклама "Я люблю третью штурмовую" не для женщин и они здесь не главный объект. У серии есть разные визуалы, но самые хайповые: пара в гражданском и женщина с оружием, на другом военный отражается в очках, на третьем — девушка с обнаженным животом лежит на коленях у военного.

"Женщина здесь и не объект, поэтому не в форме, то есть сразу не на равных", — пишет пользователь.

К тому же автор отмечает, что именно присутствие женщины делает эту рекламу такой сексуализированной, ибо если бы были изображены в этих же позах мужчины с мужчинами вайб был бы другой.

Украинцы в целом разделяют мнение Кравченко.

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