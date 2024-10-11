Київський медичний центр, де проходять реабілітацію військові, хочуть знищити: продовження скандальної історії

Причина — "золота" столична земля

Сучасний Київський обласний центр реабілітаційної медицини, де проходять реабілітацію поранених українських військовослужбовців, перебуває під загрозою закриття. Обласна влада збирається об’єднати його з Київською обласною клінічною лікарнею №1 і потім, найімовірніше, ліквідувати.

Про це неодноразово розповідав ветеран війни, активіст та громадський діяч Олег Симороз на своїй сторінці у Фейсбук. За його словами, основна причина того, що відбувається — це "золоті" 5,5 гектарів столичної землі навколо лікарні, які хочуть незаконно захопити.

Олег Симороз звинувачує у бажанні знищити ребілітаційний центр голову Київської облради Ярослава Добрянського, скандального нардепа Олександра Дубінського та голову Київської обласної державної адміністрації Руслана Кравченко.

За його словами, всі вищезгадані люди діють у єдиній "зв’язці" і роблять все, щоб знищити Київський обласний центр реабілітаційної медицини задля отримання контролю над 5,5 гектарами "золотої" землі в Сирецькому гаю.

На даний момент основною проблемою є те, що у реабілітаційному центрі відбуваються процеси, які можуть призвести до руйнування будівлі лікарні. Так, наприкінці серпня 2024 року працівники "Київгазу" зняли лічильники газу із системи постачання газу до котелень стаціонару та поліклініки Київського обласного центру реабілітаційної медицини.

Було проведено їх перевірку, калібрування та тестування, але лічильники назад встановлені не були, оскільки створена Київською облрадою комісія з реорганізації не заплатила за проведені роботи 48 000 гривень. Через це стаціонар та поліклініка на зиму залишилися без опалення.

За словами Симороза, ребцентр таким чином хочуть знищити і зробити його непридатним для використання в якості медзакладу. Адже якщо залишити величезну 6-поверхову будівлю взимку без опалення, то тут полопаються труби та вода затопить поверхи.

"Зараз ці негідники ще й роблять все, щоб цю будівлю реабілітаційного центру в майбутньому не можна було використовувати як медустанову, адже не планують її опалювати взимку. Лічильники газу, які ще влітку зняли для повірки з системи постачання газу до котелень Київського обласного центру реабілітаційної медицини, ніхто назад ставити не збирається. Інженера, який обслуговував котельню медзакладу вже звільнили.

Взимку без опалення там просто полопаються труби, затопить поверхи… Навіть якщо вони спустять воду з системи опалення, то після зими в 6-ти поверховій будівлі площею 9 тисяч квадратних метрів просто заведеться грибок, і її в майбутньому не можна буде використовувати як медичну установу", — наголошує Симороз.

Наразі головне завдання активістів та громадськості – це "змусити" обласну владу встановити лічильники, щоб будівля лікарні не залишилася взимку без опалення.

Варто зазначити, що голова Київської обласної державної адміністрації Руслана Кравченко відреагував на закиди з боку активістів та назвав тему можливого закриття ребцентру — маніпуляціями. Він запевняє, що установу не лише не закриють, а й продовжать розвивати, а медперсонал ніхто не збирається скорочувати.

"Відділення RECOVERY також залишається на місці і надаватиме необхідну допомогу нашим військовим. Зберігається кадровий потенціал, посади лікарів не скорочені.

Тому наголошую ще раз! Поєднання двох обласних лікарень не призведе до ліквідації реабілітаційного центру! Йдеться лише про розвиток та розширення можливостей реабілітації наших ветеранів та взагалі лікарні з повним циклом сучасних медичних послуг", — заявив Кравченко.

Однак, на підтвердження своїх слів про відсутність у ребцентрі лічильників газу, Симороз опублікував відео, яке активісти зняли в котельні. На кадрах видно, що лічильників реально немає.

А це означає, що медзаклад дійсно ризикує залишитися взимку без опалення.

Крім цього, Симороз підкреслює, що в ребцентрі весь персонал збираються масово звільнити вже найближчим часом. За його словами, всіх медпрацівників змусили написати заяви про звільнення з реабілітаційного центру та заяви, що їх беруть на роботу на один місяць (до кінця жовтня), при цьому невідомо навіть на якесь підприємство.

Паралельно з цим подається обов’язкова у таких випадках заява до обласного центру зайнятості про заплановане "масове вивільнення" медпрацівників у кількості 375 осіб.

На підтвердження своїх слів він опубліував документи, в яких дійсно зазначено, що медперсонал ребцентра буде "вивільнений":

Активісти просять усіх небайдужих звернути увагу на цю проблему та надати їй розголосу.

"Просимо кожного, кому не байдужа доля наших поранених військових, яким просто немає де нормально лікуватися і проходити реабілітацію в нашій країні, зробити все, щоб не дати корупціонерам ліквідувати Київський обласний центр реабілітаційної медицини заради дорогоцінної землі! Найменше, що ви можете зробити – це надати цьому розголос!", — йдеться у повідомленні.

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