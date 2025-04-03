"День визволення" в США: які мита Трамп запровадив проти України

Тариф у 10% діятиме на абсолютно весь спектр українського експорту до Сполучених Штатів

Президент США Дональд Трамп у рамках свого "Дня Визволення" додав Україну до списку торгівельних партнерів Сполучених Штатів, проти яких запроваджено мита. Щоправда, Україні "пощастило", якщо це взагалі можна назвати – проти неї буде діяти стандартна мінімальна тарифна ставка в 10%, яка набирає чинності 5 квітня.

Тариф у 10% діятиме на абсолютно весь спектр українського експорту до Сполучених Штатів. Загальний український експорт до США у 2024 році не перевищив мільярда доларів (869 млн доларів, або 2,08% загального експорту), при цьому в його структурі 58% складає метал та металеві вироби: з іншого боку, проти української сталі та алюмінію вже й так діє тариф у 25%. Також Україна експортує до США деяку продукцію агросектору та небагато інших найменувань товарів.

Зазначимо, що нові мита США викликали хвилю занепокоєння не лише у великих гравців, як Китай, ЄС чи Велика Британія — воно може серйозно вплинути на всю світову економіку. Щодо України, то проблеми будуть не тільки в торгівлі з Америкою. Світова торгівельна війна зменшить попит на українські товари в усьому світі. А оскільки експорт становить майже 40% українського ВВП, це сильно вдарить по економіці країни.

При цьому в списку країн, проти яких введено мита, немає Росії, Ірану та КНДР. Проти цих країн не діє навіть 10-процентна ставка; втім, з цих трьох країн тільки Росія більш-менш щось продає до Сполучених Штатів.

Доречі, раніше "Телеграф" писав про те, що в Сенаті США представлено законопроєкт щодо масштабних мит проти російських енергоносіїв, які можуть бути запроваджені у випадку відмови Кремля від мирних переговорів, або у разі порушення росіянами потенційної мирної угоди з Україною. Співавтори законопроєкту – республіканець Ліндсі Грем та демократ Річард Блументаль, під документом поставили підписи ще 50 сенаторів – по 25 від обох партій, Республіканської та Демократичної.