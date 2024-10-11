Розкрили посилку військового: "Нова пошта" потрапила до нового скандалу

Персонал Нової пошти знову опинився у центрі скандалу

У мережі розгорівся новий скандал навколо "Нової пошти". Військовослужбовець відправив із полігону додому мамі літнє спорядження, але працівники одного з відділень пошти розкрили бокс із формою.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив боєць Сил оборони України, раніше журналіст 24 каналу Артем Овдієнко. За його словами, вартість форми та спорядження була 25 тисяч гривень – її відправили в опломбованому боксі. В результаті бокс приходить розпломбованим та розпорошеним.

При цьому персонал відділення хамив матері військового і казав, "забирайте посилку у такому вигляді", пише Овдієнко. Він уточнив, що це сталося в глибокому тилу, а також постраждав брат його дружини, який теж служить в армії.

У коментарях розпочалася активна дискусія. Одні люди пишуть, що не стикалися з подібними інцидентами, інші навпаки підтверджують слова Овдієнка і кажуть, що були учасниками подібних ситуацій.

У пресслужбі "Нової пошти" пообіцяли розібратися у цій ситуації. Вони попросили Артема написати накладний номер, військовий опублікував номер.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні готують законопроект, який дозволить здійснювати виплати пенсій через платіжну систему "Нової пошти".