Вода та шкіра замість м’яса. Міноборони відреагувало на скандал із консервами для ЗСУ

Міністерство оборони проводить службову перевірку за результатами розслідування журналістів

Скандал із яйцями по 17 гривень для військовослужбовців ЗСУ став далеко не єдиним у системі Міністерства оборони України. Нещодавно виник ще новий інцидент, пов’язаний із харчуванням військових. Журналісти виявили, що бійці одержували неякісні м’ясні продукти.

Про це йдеться у розслідуванні NGL.media. Одна з лабораторій Міністерства оборони дозволила постачання на фронт майже 11 тисяч банок тушкованої свинини, яка виявилася непридатною для споживання. М’ясо у цих банках замінюють на сухожилля, шкіру та жирову тканину. Усе це заповнюється водою, що негативно впливає на кінцеву якість продукту.

Наявність проблеми підтвердив офіцер однієї із бригад ЗСУ Дмитро Власенко. Його підрозділ воює на Покровському напрямі. За словами Власенка, якість продуктів залишається стабільно неякісною, а його бійці труяться цією "їжею" і втрачають зуби. Особливо це стосується молодих людей віком 25-30 років.

Найбільше нарікань на м’ясні та рибні консерви, що є основою харчування військових під час виконання бойових завдань.

"Консерви, які нам привозять — у них вода, замість м’яса — шкіра тварин, сардини або кілька в томаті — взагалі отрута", — заявив Власенко.

Журналісти NGL.media отримали посилку з солдатськими консервами, куди увійшли п’ять банок тушкованої свинини різних виробників, паштет, кілька в томатному соусі, дві банки сардин в олії та перлову кашу з яловичиною. Результат дегустації – на відео.

З десяти банок дев’ять вирушили у відро для сміття. Більш-менш прийнятною за смаком, запахом та виглядом виявилася тільки перлівка з яловичиною.

Також за результатами незалежної експертизи з’ясувалося, що тушкована свинина виробництва ТОВ "Ментерика" не відповідає стандартам ДСТУ за органолептичними та фізико-хімічними показниками. Це означає, що його не можна ні споживати, ні продавати. Постачання цієї продукції здійснює компанія "Трейд граніт інвест" — її пов’язують з бізнесменами Адамовським і Якубовським.

Міністерство оборони України за підсумками журналістського розслідування розпочало службову перевірку. Управління безпеки харчових продуктів та ветеринарної медицини Міноборони звернулося до Служби безпеки України із заявою про можливу фальсифікацію супроводжуючих документів одним із постачальників продуктів харчування для ЗСУ.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, офіцер ЗСУ Тетяна Чорновіл розповіла правду про якість продуктів в армії. Вона заявила, що при спробі приготувати м’ясо воно піниться і видає неприємний запах.