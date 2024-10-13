Росіяни пішли у незвичайний штурм На Харківщині, але були розгромно зупинені (відео)

Противник зазнав чималої кількості втрат серед своєї техніки

Російські війська ризикнули піти у жорсткий штурм на Харківському напрямі, проте їхня ідея провалилася. Українські військові бригади "Спартан" тримають оборону на цій ділянці.

Про це у своєму Telegram-каналі розповів командувач Національної гвардії України Олександр Півненко. За його словами, нетиповість цього штурму полягає в тому, що росіяни рідко використовують бронетехніку на Харківському напрямку, а цього разу вони пішли вперед під прикриттям БМП.

"Аеророзвідники бригади "Спартан" миттєво відреагували й точними ударами fpv-дронів та скидами зупинили окупантів", — сказав Півненко.

Він також зазначив, що противник зазнав чималої кількості втрат серед своєї техніки. Зокрема, росіяни протягом доби втратили:

1 танк;

4 БМП;

8 од. автомобільної техніки;

2 складу БК;

2 БПЛА ОТР.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов відвідав позиції ГУР у Харківській області. При цьому думки українців, як завжди, розділилися. Дехто задоволений тим, що він відвідав фронт та його роботою загалом, а дехто не приховує свого негативного ставлення до голови ГУР.