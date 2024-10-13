Росіяни пішли у незвичайний штурм На Харківщині, але були розгромно зупинені (відео)
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Противник зазнав чималої кількості втрат серед своєї техніки
Російські війська ризикнули піти у жорсткий штурм на Харківському напрямі, проте їхня ідея провалилася. Українські військові бригади "Спартан" тримають оборону на цій ділянці.
Про це у своєму Telegram-каналі розповів командувач Національної гвардії України Олександр Півненко. За його словами, нетиповість цього штурму полягає в тому, що росіяни рідко використовують бронетехніку на Харківському напрямку, а цього разу вони пішли вперед під прикриттям БМП.
"Аеророзвідники бригади "Спартан" миттєво відреагували й точними ударами fpv-дронів та скидами зупинили окупантів", — сказав Півненко.
Він також зазначив, що противник зазнав чималої кількості втрат серед своєї техніки. Зокрема, росіяни протягом доби втратили:
- 1 танк;
- 4 БМП;
- 8 од. автомобільної техніки;
- 2 складу БК;
- 2 БПЛА ОТР.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов відвідав позиції ГУР у Харківській області. При цьому думки українців, як завжди, розділилися. Дехто задоволений тим, що він відвідав фронт та його роботою загалом, а дехто не приховує свого негативного ставлення до голови ГУР.