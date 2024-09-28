Буданов відвідав позиції ГУР на Харківщині: українці обговорюють епічні фото

Як завжди, думки українців розділилися

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов відвідав позиції розвідників у Харківській області та провів планування операцій разом з командирами. Українці активно обговорюють його фото з цієї поїздки.

Про поїздку Буданова на фронт на Харківщині повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на власні джерела у Силах оборони. Видання публікує фото Буданова на позиціях.

За словами співрозмовника видання, Буданов проінспектував бойові позиції спецпідрозділів Головного управління розвідки у Харківській області. Нещодавно бійці ГУР звільнили Агрегатний завод у Вовчанську, що стало першою подібною операцією з початку повномасштабної війни. Вперше вдалося взяти штурмом об’єкт, який є великим укріпрайоном.

Думки українців, як завжди, розділилися. Дехто задоволений тим, що він відвідав фронт та його роботою в цілому, а дехто не приховує свого негативного ставлення до глави ГУР. Деякі коментатори не вірять, що фото дійсно зроблені на позиціях.

Як повідомляв "Телеграф", у Центрі протидії дезінформації прокоментували чутки, що нібито Захід узгодив кандидатуру Буданова на пост президента України. Там розставили крапки над "і".