Россияне пошли в необычный штурм На Харьковщине, но были разгромно остановлены (видео)
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Противник понес немалое количество потерь среди своей техники
Российские войска рискнули пойти в жесткий штурм на Харьковской направлении, однако их идея провалилась. Украинские военные бригады "Спартан" держат оборону на этом участке.
Об этом в своем Telegram-канале рассказал командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко. По его словам, нетипичность этого штурма заключается в том, что россияне редко используют бронетехнику на Харьковском направлении, а в этот раз они пошли вперед под прикрытием БМП.
"Аэроразведчики бригады "Спартан" мгновенно отреагировали и точными ударами fpv-дронов и сбросами остановили оккупантов", — сказал Пивненко.
Он также отметил, что противник понес немалое количество потерь среди своей техники. В частности, россияне в течение суток потеряли:
- 1 танк;
- 4 БМП;
- 8 ед. автомобильной техники;
- 2 состава БК;
- 2 БПЛА ОТР.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов посетил позиции ГУР в Харьковской области. При этом, мнения украинцев, как всегда, разделились. Кое-кто доволен тем, что он посетил фронт и его работой в целом, а некоторые не скрывают своего негативного отношения к главе ГУР.