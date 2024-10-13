В Україні тривають рейди ТЦК: кого у жовтні мобілізують в першу чергу
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Граничний вік для мобілізації залишився незмінним
На тлі загальної мобілізації, в Україні тривають рейди працівників ТЦК і поліції. Військові та правоохоронці відвідують різні заклади у різних містах України.
"Телеграф" розповідає, кого у жовтні мобілізують у першу чергу. Як і раніше, повістки можуть отримати чоловіки віком від 18 до 60 років, які є військовозобов'язаними, відповідають вимогам за станом здоров’я та не мають інших підстав для відтермінування служби.
Мобілізації підлягають такі групи військовозобов'язаних:
- чоловіки віком від 18 до 60 років, які придатні та обмежено придатні за станом здоров’я під час воєнного стану, якщо вони мають військовий досвід;
- чоловіки віком від 25 до 60 років, які придатні та обмежено придатні за станом здоров’я під час воєнного стану, якщо вони не мають досвіду військової служби;
- чоловіки віком від 18 до 60 років, які зняті та виключені з військового обліку, однак визнані придатними або обмежено придатними через стан здоров'я в умовах воєнного стану на підставі рішення ВЛК.
Граничний вік для мобілізації залишився незмінним та не застосовується до чоловіків, які досягли 60-річного віку.
Добровільно прийняти рішення щодо вступу на військову службу можуть:
- жінки віком до 60 років, які придатні за станом здоров’я;
- призовники віком від 18 до 25 років, які раніше не брали участь у виконанні строкової служби – на службу за контрактом;
- люди з інвалідністю, а також ті, хто отримав право на відтермінування від мобілізації через сімейні обставини.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що буде, якщо вчасно не забрати повістку на пошті.