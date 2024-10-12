Є лише три дні: що чекає на чоловіків, які не заберуть повістку вчасно на пошті

Кабмін вніс суттєві зміни до постанови

У військовозобовʼязаних, якими поштою надіслали повістку, буде лише три дні, щоб забрати рекомендований лист з нею. В іншому разі їх очікує штраф, який складає від 17 тисяч грн до 25,5 тисяч грн.

Відповідні зміни вніс Кабмін до Правил надання послуг поштового зв’язку, прирівнявши час зберігання повісток від ТЦК до судових повісток. Про це інформує судово-юридична газета.

Зауважимо, що, відповідно до Порядку призову, належним підтвердженням оповіщення резервіста або військовозобов’язаного про виклик до ТЦК у разі надсилання повістки засобами поштового зв’язку є:

день отримання такого поштового відправлення особою, що підтверджується інформацією та/або документами від поштового оператора;

день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання особи, повідомленою цією особою ТЦК під час уточнення своїх облікових даних;

день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання в установленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила ТЦК іншої адреси місця проживання.

Тож тепер, внесеними змінами у постанові уряду від 8 жовтня 2024 р. №1147 передбачено, що рекомендовані листи з позначкою "Повістка ТЦК" під час доставки за зазначеною адресою вручаються особисто адресату (одержувачу). Кабмін уточнив, що рекомендовані листи з позначками "Повістка ТЦК", "Вручити особисто" підлягають врученню особисто адресатам.

Втім, у разі відсутності адресата (одержувача) за зазначеною на рекомендованому листі адресою працівник об’єкта поштового зв’язку інформує адресата (одержувача) за наявним номером телефону та/або вкладає до абонентської поштової скриньки повідомлення про надходження рекомендованого листа з позначкою "Повістка ТЦК".

Якщо ж протягом 3 робочих днів після інформування відділенням поштового зв’язку адресат (одержувач) не з’явився для одержання рекомендованого листа з позначкою "Повістка ТЦК", працівник об’єкта поштового зв’язку робить позначку "адресат відсутній за зазначеною адресою", яка засвідчується його підписом з проставленням відбитка поштового пристрою, порядок використання якого встановлюється призначеним оператором поштового зв’язку, і не пізніше ніж протягом наступного робочого дня повертає такий лист до відправника.

По суті, це і буде "належним повідомленням", після чого ТЦК може винести постанову про штраф.

Якщо ж адресат (одержувач) відмовляється засвідчити своїм підписом факт відмови від одержання рекомендованого листа з позначкою позначками "Судова повістка", "Повістка ТЦК", працівник об’єкта поштового зв’язку робить позначку "Адресат відмовився" і не пізніше ніж протягом наступного робочого дня повертає його відправнику.

У разі невручення рекомендованого листа з позначками "Судова повістка", "Повістка ТЦК" такі відправлення разом з бланком повідомлення про вручення повертаються за зворотною адресою у порядку, визначеному цими Правилами, із зазначенням причини невручення.

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