Альтернатива мобілізації: у чому полягають "козири" контрактної служби

Відповідь дали у ТЦК

Військовозобов'язані чоловіки в Україні під час воєнного стану можуть очікувати на повістки й бути мобілізованими, або самостійно підписати контракт.

Одна з головних переваг контрактної служби — право самостійно обирати місце проходження служби. Про це розповів начальник відділу рекрутингу та комплектування Закарпатського ОТЦК та СП Сергій Шахлевіч, повідомляє Mukachevo.net.

Він також зауважив на тому, що контрактники можуть змінювати професію за допомогою навчальних центрів.

Крім того, за його словами, контрактна служба надає стабільне грошове забезпечення, речове майно і все необхідне для військової служби, а також можливість служити у тилових підрозділах або у частинах спеціального транспорту.

Шахлевіч також прокоментував ймовірні побоювання щодо того, що особа не потрапить до обраної військової частини й пояснив, що це всього лише передчасні хвилювання. Військова частина має надати рекомендаційний лист, за яким контрактник скеровується саме до обраної частини.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про випадки, коли можуть вручити повторну повістку.