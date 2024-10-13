В Україні хвиля рейдів ТЦК: хто і де зараз може вручати повістки насправді

Є кілька категорій осіб, які уповноважені видавати повістки

Під час воєнного стану та загальної мобілізації вручення повісток може відбуватися у найнесподіваніших місцях, оскільки ТЦК проводять масові рейди. Однак слід врахувати, що вручати їх можуть інші особи.

"Телеграф" розповідає про те, де і хто зараз вручає повістки в Україні. Варто зазначити, що цим займаються зараз не лише представники військкомату.

При цьому поліція не має прямого повноваження вручати повістки військовозобов’язаним. Її основна функція – забезпечення правопорядку під час цього процесу.

Хто може вручати повістки

виконавчі органи сільських, селищних, міських рад (при отриманні розпорядження ТЦК);

керівники (голови) державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (тільки за розпорядженням ТЦК);

керівники навчальних закладів (за наявності розпорядження ТЦК);

представники ТЦК, яких керівник військкомату наказом уповноважив на розголошення повісток.

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Де можуть вручати повістки

Вручення повістки під час мобілізації та воєнного стану не відбувається виключно на домашню адресу військовозобов’язаного.

Повідомлення та необхідність відвідати ТЦК можуть вручити у будь-якому громадському місці, а також надіслати поштою.

При цьому варто відзначити, що є кілька видів повісток і далеко не кожна з них означає відправлення на фронт.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, 11 жовтня співробітники ТЦК разом із Нацполіцією прийшли до Палацу спорту після того, як там завершився концерт гурту "Океан Ельзи". Вони перевіряли документи у чоловіків та забирали відвідувачів у бус. Група в результаті ніяк не відреагувала на цю подію.