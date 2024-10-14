В НГУ показали оновлений "Новатор-2" та розповіли, що покращилось у бронемашині (відео)

Машина може не тільки вивезти піхоту, а й надати вогневу підтримку

Український бронеавтомобіль "Новатор 2" вже стоїть на озброєнні українських захисників, зокрема у 12 бригаді спецпризначення "Азов" Національної гвардії України. Азовці поділилися оглядом цих бронемашин.

"Броньований король рейдів", — так "Новатор-2" охарактеризували в підрозділі. Військовий з позивним "Інґвар", водій броньовика і технік 6-го батальйону розповів, що раніше в підрозділі використовували поередню версію машини. Ця ж розроблена на шасі Ford F-550. Вага машини — 9660 кг, а вантажопідйомність 3340 кг. Ц порівнянні з першою версію "Новатора" відбулися значні покращення.

"У першому "Новаторі" не було Run Flat, яку встановлювали на шини. Коли пошкодженна шина вона дозволяє виїхати із зони бойових дій або під обстрілом на відстань до 40 кілометрів при швидкості до 20 км/год", — розповів Інґвар.

Посилена підвіска, подвійні амортизатори — далеко не повний перелік принад оновленого "Новатора-2". Для безпеки десанту встановлені фільтри, які захищають від атаки газу. На даху встановлена кулеметна турель 12,7 мм Браунінг. Машина повністю броньована і вміщає в себе водія, кулеметника та 9 осіб десанту.

"Добре підходить для рейдів, гарна машина для штурму міста. Коли ви йдете в рейд або їдете на штурм, ви можете легко прикривати вогнем піхоту, бойову групу з дев'яти осіб, яку ви вивозите. Коли Browning 12.7 працює, ніхто не підніме голову і не почне стріляти у відповідь", — каже Інґвар.

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