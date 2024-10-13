Український агент, який служив в армії РФ, знищив важливу техніку росіян, подробиці операції (відео)

Бойова машина була повністю знищена

Один з російських військовослужбовців провів успішну диверсію. Він знищив броньовану розвідувально-дозорну машину (БРДМ).

Про це повідомляє рух "АТЕШ". Зазначається, що це діяв їхній агент у збройних силах Росії на Донецькому напрямку.

"Поблизу н.п. Новокатеринівка агенту вдалося підпалити техніку, яка виконувала розвідувальні та патрульні завдання. В результаті БРДМ, яка відіграє ключову роль у мобільності та захисті розвідувальних підрозділів, була повністю знищена", — йдеться у повідомленні.

Представники руху зазначили, що подібні акції стають дедалі частішими в лавах російської армії, "тому що дедалі більше військових усвідомлюють, що їхня роль у цій війні зводиться до того, щоб бути гарматним м'ясом".

Новокатеринівка на мапі

Новокатеринівка на мапі

Для довідки: "АТЕШ" (крим. Ateş, літер. "Вогонь") — військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України та на території Росії. Він був створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року.

Нагадаємо, партизани руху "АТЕШ" встановили, що інститут ядерної енергетики в окупованому Севастополі бере активну участь в оборонній промисловості Росії. Поруч із ним знаходиться навчальний ядерний реактор, на якому студенти відпрацьовують практичні навички.