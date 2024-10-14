Ляшко став комбатом: який саме підрозділ він очолив

Раніше військові скаржилися на екснардепа

Колишнього народного депутата Олега Ляшка, який у жовтні 2022 року приєднався до ЗСУ, призначено командиром батальйону безпілотних систем управління окремої механізованої бригади. Раніше він був тимчасово виконуючим обов'язки начальника безпілотних систем у 63 ОМБр.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив командир підрозділу розвідки Сухопутних військ ЗСУ Денис Ярославський. Він також опублікував фото витягу з відповідного наказу.

Зокрема, в документі зазначається, що його було видано 11 жовтня 2024 року. Підписав його командир армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ.

"Ну ось і мобілізація піде за планом та мотивацію хлопцям на нулі підніму, особливо тим, хто всю війну по 2-3 лінії фронту в сержантах ходить, не маючи жодної нагороди. А якщо чесно, мене серйозно починає турбувати те, що відбувається. Як вам таке просування по службі", — написав Ярославський.

Водночас він додав, що Ляшко має звання лейтенанта. Проте, за його словами, командир батальйону – це підполковницька посада.

Нагадаємо, доброволець 24 ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов з позивним "Осман" на своєму Telegram-каналі "Говорять Снайпер" розповів, що ефективність батальйону БПЛА в 63 ОМБр за командування Ляшка різко впала. За його словами, через неефективне командування пілоти шукають способи перевестися з цієї бригади.