"Із великою короною": Ляшко став комбатом пілотів БПЛА, військові просять переведення

До його керування

Одіозний колишній нардеп Олег Ляшко, який у жовтні 2022 року став на захист Батьківщини та приєднався до ЗСУ, зараз — комбат батальйону БПЛА в 63 ОМБр. За словами військових, через його неефективне командування пілоти шукають способи перевестися з цієї бригади.

Про це розповів доброволець 24ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов з позивним "Осман" на своєму Telegram-каналі "Говорять Снайпер". За словами військових, ефективність батальйону БПЛА в 63 ОМБр за командування Ляшка різко впала.

"Ляшко накерував, що навіть пілоти-старожили роблять усе для переводу в інший підрозділ. Здебільшого хлопці жаліються на тупорилі накази, які мало повʼязані з бойовою ефективністю підрозділу та на небажання чути дійсно бойових досвідчених офіцерів/сержантів. "Батальйон БПЛА не виконує навіть рівень задач РУБпАК (рота ударних безпілотних авіаційних комплексів, — ред.), зате в званнях росте, як тричі Герой України" — один з офіцерів батальйону. Може вище командування якось відреагує, особливо на те, що він саботує накази ГШ на переводи бійців", — написав він.

"Осман" додав, що Ляшко — "дуже некомпетентный і з великою короною, яка передавлює йому мозок". При цьому, Ляшко не використовує свої зв'язки для забезпечення підрозділу й "хлопці мають відкривати там збори".

Про це пишуть й інші військові. При цьому, до того, як його очолив Ляшко, цей підрозділ показував дуже високі результати бойової роботи.

Блогер, військовий журналіст і письменник, волонтер Олександр Карпюк (Серж Марко), також висловився щодо цієї ситуації. Він наголосив, що цю ситуацію намагаються донести до різних ланок командування, проте марно.

"Вся тусовка БПЛА знає, що цей пан ніякий командир, не може організувати роботу, може тільки за**ати особовий склад, що з бату пілоти стараються перевестись куди завгодно. Це все інформація, яку стараються донести куди завгодно, до різних ланок командування. Але по**ру, це Ляшко, тому посади в нього ростуть як медалі у Адама Кадирова", — написав він.

Як розповідав "Телеграф", у квітні, після скандального відео, на якому Ляшко у військовій формі співав російську пісню "Девчьонка-девчьоночка" десь у караоке, журналістка Яніна Соколова виклала відео, у якому розповіла, що їй вдалося "накопати" на одіозного експолітика. За словами Соколової, для цього вона поспілкувалася з військовими, які служать разом з колишнім радикалом. На той момент Ляшко був призначений ТВО начальника безпілотних систем у 63 ОМБР. Варто зазначити, що це — посада офіцерська, а він старший сержант.