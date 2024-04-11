Де воює Ляшко? Яніна Соколова виступила з гучним викриттям, політик уже відповів словами про бога

Екснардеп активно піариться на службі, вважає журналістка

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, в інформаційному просторі, час від часу, згадують одіозного колишнього нардепа Олега Ляшка, який у жовтні 2022 року став на захист Батьківщини та приєднався до ЗСУ. Відео зі складання присяги політик опублікував на своїй сторінці у Facebook.

З того часу Олег Ляшко став одним з найбільш медійних військовослужбовців. Після скандального відео, на якому Ляшко у військовій формі співав російську пісню "Девчьонка-девчьоночка" десь у караоке, чимало українців задали собі питання — а чи дійсно служить Ляшко і якщо так, то де?

Українська журналістка Яніна Соколова сьогодні, 11 квітня, на своєму каналі у Youtube виклала відео, у якому розповіла все, що їй вдалося "накопати" на одіозного експолітика. За словами Соколової, для цього вона поспілкувалася з військовими, які служать разом з колишнім радикалом.

"Почалося все зі справи, яка шириться інтернетом. Ви напевно бачили ці пости. Отже, інформація про те, що Ляшко у 63 ОМБР призначений ТВО начальника безпілотних систем. Посада офіцерська, а він сержант", — каже Соколова, посилаючись на допис Віталія Качуровського у FB.

При цьому замість виконання своїх обовʼязків, Ляшко втручається в застосування безпілотників, примушує повторно атакувати підбиту техніку, для картинки. За словами Яніни Соколової, після спілкування з бійцями, які служать у 63 ОМБР, з'ясувалося, що інформація наведена у дописі Качуровського — правда.

"Військові обурені некомпетенцією Олега Ляшка. Зокрема, бажанням підняти в день БПЛА під назвою "Баба-яга", хоча це нічний дрон, для атаки танка, що гарантовано призвело б до втрати цього дороговартісного дрона. Олег вважає інакше", — каже Соколова.

За свідченнями військових, пан Ляшко як командир погрожує офіцерам, які намагаються йому пояснити тактику застосування дронів і, що він "порішає, щоб цим офіцерам не давали дрони й всіх, хто не хоче для картинки витрачати дрони переведе в піхоту".

Весь біль цієї справи полягає в наступному: нині в ЗСУ формують батальйони ударних безпілотників. За словами Соколової, військові з 63 ОМБР стверджують, що Ляшка можуть призначити командиром одного з таких батальйонів. Він про це нібито "домовився" з іншими.

"Військові обурені. Частина з них вчора заявила мені, що якщо Ляшко стане командиром цього батальйону, то вони підуть. Підуть з роти, підуть з цього батальйону. Тому просять допомоги, аби військове керівництво звернуло увагу на цей кейс", — стверджує Соколова.

За словами журналістки, військові зв’язані присягою, а тому не можуть розповідати про те, кому і як слід керувати військом. Вони лише виконують накази. Однак, вплинути на справу має громадянське суспільство.

"У нашої команди виникає чимало запитань, як йому взагалі дали старшого сержанта, як він взагалі може чимось командувати, не маючи військового досвіду і не пройшовши процесуально весь шлях, який має супроводжувати надання звання", — підкреслює журналістка.

Після того як відео з'явилося у мережі, на нього відреагував "головний герой" випуску Олег Ляшко. Відповідний допис він зробив у своєму Facebook. Колишній радикал був напрочуд стриманим та небагатослівним.

Яніна Соколова стверджує, що подібні вчинки Ляшка не що інше, як піар. Екснардеп намагається збудувати навколо себе амплуа "захисника України", щоб в майбутньому використати це для впливу на виборців.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що бійці ЗСУ закликали Лебігу та інших інфлюєнсерів сходити до ТЦК. Популярні українці можуть подати приклад своїй аудиторії, вважають у війську.