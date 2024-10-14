Ляшко стал комбатом: какое именно подразделение он возглавил

Ранее военные жаловались на экс-нардепа

Бывший народный депутат Олег Ляшко, который в октябре 2022 года присоединился к ВСУ, назначен командиром батальона беспилотных систем управления отдельной механизированной бригады. Ранее он был временно исполняющим обязанности начальника беспилотных систем в 63 ОМБр.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил командир подразделения разведки Сухопутных войск ВСУ Денис Ярославский. Он также опубликовал фото выписки из соответствующего приказа.

В частности, в документе отмечается, что он был издан 11 октября 2024 года. Подписал его командир армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ.

"Ну вот и мобилизация пойдет по плану и мотивацию ребятам на нуле подниму, особенно тем, кто всю войну по 2-3 линии фронта в сержантах ходит, не имея никакой награды. А если честно, меня серьезно начинает беспокоить происходящее. Как вам такое продвижение по службе", — написал Ярославский.

В то же время он добавил, что Ляшко имеет звание лейтенанта. Однако, по его словам, командир батальона – это должность для подполковника.

Напомним, доброволец 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман" на своем Telegram-канале "Говорять Снайпер" рассказал, что эффективность батальона БПЛА в 63 ОМБр при командовании Ляшко резко упала. По его словам, из-за неэффективного командования пилоты ищут способы перевестись из этой бригады.