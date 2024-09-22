Мав великі щоки та світле волосся: як виглядав у дитинстві головний радикал країни Ляшко (фото)

Схоже, екснардеп служить зараз у війську

Олег Ляшко тривалий час був народним депутатом і очолював "Радикальну партію". Упродовж своєї діяльності він критикував чинну владу, їв землю у парламенті та ходив з вилами, щоб створити імідж політика, близького до народу.

"Телеграф" розповість, яким був Олег Ляшко в дитинстві та що загалом про нього відомо.

Олег Ляшко у дитинстві та молодості

Політик родом із Чернігова. Батьки Олега розлучилися, коли йому було всього 2 роки. Так, хлопця віддали до школи-інтернату. З ранніх фото помітно, що Ляшко був пишнотілим у дитинстві та мав великі щічки. Також у нього було коротке світле волосся.

Родина по маминій лінії забирала його влітку на Луганщину. Пізніше політик розповідав, що в підлітковому віці заробляв тим, що випасав корів. Тоді йому платити за це непогані гроші, але вони були розміщені на ощадній книжці, тому згодом зникли після розпаду СРСР.

Майбутній політик навчався у технікумі на тракториста. А згодом здобув юридичну освіту в Харківському педуніверситеті імені Сковороди. У студентські роки Ляшко почав змінюватися, він витягнувся, став струнким і також мав пишну шевелюру.

У 90-ті політик працював журналістом газети "Молода гвардія". Згодом став редактором "Комерційних вістей". Пізніше працював головним редактором газет "Політика" та "Свобода". У той час був засуджений за крадіжку державного майна у великих розмірах. Але згодом чоловіка випустили з в'язниці через амністію.

У 2006 році Ляшко став народним депутатом від партії "БЮТ", утім, у 2010 році політика виключили з фракції через співпрацю з "Партією регіонів". У 2012 році пройшов до парламенту вже від "Радикальної партії", в якій був лідером.

Упродовж своєї діяльності Ляшко формував образ народного політика, наближеного до людей. Для цього він приносив у Верховну Раду землю і куштував на трибуні, загравав з коровами, ходив з вилами по містах.

Фото з мережі

Крім цього, у парламенті Ляшко запам'ятався своїми бійками. Зокрема, з депутатом Ігорем Єремєєвим та його колегою Сергієм Мельничуком. Мав конфлікт з позафракційним депутатом Олександром Шевченком, який назвав Ляшка "популістом".

Також Ляшко бився з очільником фракції "Опозиційний блок" Юрієм Бойком. Політик заявив, що останній їздить у Москву "на консультації", за що той його вдарив. Водночас депутат назвав Бойка та його колег "недобитками Януковича".

До того ж Ляшко двічі висував кандидатуру на пост президента України, але програвав.

Де зараз Олег Ляшко

Після початку повномасштабного вторгнення з'явилась інформація, що Ляшко став на захист України від ворога. Зокрема, політик поширював відео, як складає присягу на вірність батьківщині в жовтні 2022 року.

Пізніше ексголова МВС Арсен Аваков показав світлину з Ляшком у формі. Він зазначив, що колишній депутат служить старшим солдатом на ділянці від Вовчанська до Куп'янська.

Фото: Арсен Аваков

Судячи з дописів Олега у фейсбуці, він є командиром 2 відділення взводу БПЛА РВП 63-ї окремої механізованої бригади. Екснардеп періодично поширює фото у військовій формі, постить згадки про різні важливі історичні події та вшановує загиблих воїнів.

Фото: Фейсбук Олега Ляшка

Раніше "Телеграф" розповідав про те, де зараз перебуває автор музики до фільму "Острів скарбів" Володимир Бистряков. Раніше чоловік відзначився антиукраїнською риторикою.