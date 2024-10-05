Росія змінює тактику? ППО України напружують дрони невстановленого типу

Деякі російські БПЛА падають самі по собі

Російська армія змінює тактику повітряних атак на Україну. Останнім часом, окрім прикро відомих "шахедів", вони все частіше запускають дрони невідомого типу.

Про це у коментарі виданню "Українська правда" розповів тимчасово виконуючий обов’язки начальника управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.

Примітно, що ці нові безпілотники часто стають "жертвами" українських систем радіоелектронної боротьби і просто падають на землю, не встигнувши заподіяти шкоди.

"Локаційно втрачені – термін, який уже тривалий час застосовують Повітряні сили у ранкових повідомленнях, означає, що ціль, яку супроводжували радіотехнічні війська ПС – ударні чи розвідувальні БпЛА ворога, зникають із радарів, а це своєю чергою означає, що вони або вичерпали запас пального, або упали під впливом засобів РЕБ Сил оборони", — розповів Ігнат.

За його словами, в результаті протиповітряного бою в ніч на 5 жовтня Сили оборони України збили усього три "шахеди", решта 10 безпілотників були локаційно втрачені у південних та північних регіонах.

Швидше за все, це були якісь інші типи безпілотників. Щоб точно визначити, що це було, фахівці мають дослідити уламки на землі. Також, як зауважив Ігнат, росіяни почали активно використовувати дешеві дрони, наприклад "Гербера". Цей безпілотник буває трьох видів: для розвідки, для атаки (камікадзе) або як приманка.

БПЛА "Гербера"

За даними Defence Express, "Гербера" зроблена з пінопласту і не дуже якісно. Через це БПЛА часто просто падає сам по собі. При цьому, важливо розуміти, що для систем протиповітряної оборони будь-який ворожий об'єкт у небі — це просто точка на екрані. Щоб дізнатися, що саме летіло і яку небезпеку несло, потрібно вивчити те, що впало на землю.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, чому ППО стала збивати менше "шахедів". Експерт вказав на цікаву закономірність.