Головна ганьба російських ВПС: як втрата нового дрона "Охотник" вдарить по Москві

БПЛА може пролити світло на таємниці російської авіації

Втрата нового стелс-безпілотника С-70 "Охотник" може стати "головною ганьбою для російських ВПС". Щоб уламки цього апарату не дісталися українцям, окупанти навіть запустили по місцю падіння балістичну ракету "Іскандер", але на той момент найважливіші частини вже були вивезені.

Про це йдеться у матеріалі Forbes. Зазначається, що для НАТО ці уламки навряд чи будуть корисними щодо використання нових технологій у своїх літаках, однак для Росії це може все одно стати серйозним ударом.

Автори вказують на те, що Захід не ставиться серйозно до російських заяв про "невидимість" своїх новітніх літаків, тому будь-які нові технології з уламків витягти не вдасться.

Проте західні інженери можуть проаналізувати, на яких хвилях С-70 буде невидимий, а в яких з’являтиметься на радарах. А враховуючи, що це великий, повільний і дорогий БПЛА, то ймовірно, що втрата скритності зробить його безкорисним.

Ще більш серйозною проблемою для Росії може бути те, що "Мисливець", швидше за все, використовує ті ж параметри, що і найновіший літак Су-57, оскільки спочатку призначався для його супроводу. Якщо вдасться знайти вразливе місце С-70, то Су-57 втратить свої козирі.

Видання зазначає, що росіяни можуть намагатися приховати і важливішу річ — що жодних стелс-технологій вони не мають. Це вже було видно на прикладі крилатих ракет Х-101, на яких має бути протирадіолокаційне покриття, але аналіз уламків показав, що такого просто не існує.

Там нагадали, що західні аналітики вже були шоковані тим, що на фотографіях Су-57 помітні відкриті голівки гвинтів та заклепки, що вказує на погану якість складання. Оскільки для скритності необхідна ідеально гладка поверхня і точні вигини в тисячні частки сантиметра, то новий російський літак може бути цілком помітною ціллю.

Як повідомлялося раніше, росіяни втратили С-70 над Костянтинівкою 5 жовтня. При цьому уламки виявилися настільки дивними, що спочатку з’явилися повідомлення про те, що був збитий літак Су-25 або Су-34.