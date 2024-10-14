Командир роты беспилотников развенчал распространенный миф об операторах дронов

Работа с БПЛА высокотехнологичная и высокоэффективная

Военнослужащие, попадающие в подразделения, связанные с пилотированием беспилотных систем, обязательно отправятся на фронт. Там они будут находиться в зоне досягаемости почти всех средств поражения врага.

Об этом "Телеграфу" сказал успешный бизнесмен, общественный деятель, ныне — командир РУБпАК Геннадий Левитас в материале: "О победе сейчас речь не идет — идет замедление потерь": командир роты беспилотников о том, чего ждет Украина.

"Пока потребность в операторах дронов настолько высока, что интенсивность их привлечения, фактически, непрерывна. Если где-то пехота меняется, то пилоты дронов у нас на войне постоянно. Их настолько нужно много, чтобы насытить нашу полосу, что у нас нет возможности отвести их на три месяца на отдых или доучиться", — подчеркнул он.

По словам Левитаса, первое, что должны осознавать люди, которые идут в подразделения, связанные с пилотированием беспилотных систем: они обязательно попадут на фронт. Он отметил, что когда-то было мнение, что дронщики сидят где-то в безопасности, просто играют джойстиком, а враг умирает – это абсолютный миф.

"Пилоты находятся в зоне досягаемости почти всех средств поражения врага: КАБы прекрасно долетают. Артиллерия и минометы тоже достают. Индикатором, что позиция неудачная и ее надо менять, когда к нам уже достают вражеские Мавики со сбросами. Это значит, что надо передвигаться назад, потому что у тебя работы уже не будет, потому что для этого тебе нужно выходить из блиндажа и выставлять борта. Если над тобой висит Мавик – ты или не работаешь, или умираешь", – рассказал военный.

Левитас отметил, что работа с БПЛА высокотехнологичная, высокоэффективная, интересная. По его словам, здесь бойцы чувствуют, зачем они здесь, они видят результат своей работы.

"Но это насыщенный и тяжелый труд. Поэтому, если вы выбрали быть пилотом беспилотных систем, то будьте готовы, что вам придется воевать интенсивно и напряженно", — подчеркнул Левитас.

Он также рассказал, что у врага уже есть технология, когда крыло несет несколько FPV-дронов. По его словам, это крыло залетает вглубь наших тылов на 30 километров, сбрасывает эти FPV, которые начинают самостоятельный полет, а это крыло является ретранслятором радиосигнала для них.

"Это позволяет поражать цели и не терять радиогоризонт из-за рельефа местности. Я представляю, сколько людей вовлечено в управлении этим средством и сколько в нем слабых звеньев, и если они просто не сойдутся, то миссия будет невозможна. Потому что военная технология базируется на надежности. Условно, ты можешь что-то ударить, бросить, переехать машиной, но ты поднял, отряхнул и оно будет работать. А беспилотные системы – это очень хрупкие, нежные средства. Там коннекторы, кабели, антенны – все очень хрупкое. Если где-то прилет — ты рискуешь потерять борт, оборудование и вообще провалить миссию", — рассказал военный.

По словам Левитаса, если не будет тенденции к стандартизации и ужесточению этих элементов, то выполнять такие технологические миссии — это будет целая спецоперация и это вряд ли будет массовым. Он подчеркнул, что, скорее всего, это будет индивидуальная работа каких-то спецгрупп.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что известный военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов назвал год, в котором может закончиться война в Украине.