Скільки українців не оновили свої дані в ТЦК: у Раді озвучили вражаючу цифру

Актуалізувати інформацію про себе потрібно було до 16 липня

Понад 6 мільйонів військовозобовʼязаних українців не оновили свої військо-облікові дані. Вони мали це зробити у встановлений законом термін.

Про це в етері "Радіо Свобода" розповів народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Олександр Федієнко. За його словами, громадяни, які згідно з Конституцією мають обороняти країну та згідно з чинним законодавством оновити дані, цього не роблять.

"У нас понад 6 млн військовозобов'язаних не приходять, не оновлюють свої дані. Їм краще сплатити штрафи, ховатися, поки їх життя, їх родин, дітей захищають інші хлопці. Який ще потрібно прийняти закон для того, щоб стимулювати ці 6 млн прийти згідно з чинним законодавством стати на облік, оновити свої дані", — заявив нардеп.

Він наголосив, що мобілізація триває далі. За його словами, українські бойові підрозділи, які виконують свій обов'язок по захисту батьківщини, потребують доукомплектування.

Варто зазначити, за даними Міноборони, близько 4,5 мільйона громадян України оновили свої дані. Ще май мільйон людей, оновили дані, але вони мають бронь від мобілізації.

Нагадуємо, днями представники ТЦК влаштували рейди у Києві, Харкові, Хмельницькому, Дніпрі, Винниці та інших великих містах. Під приціл потрапили в першу чергу ресторани, бари та нічні клуби, де може перебувати багато чоловіків.