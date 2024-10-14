Сколько украинцев не обновили свои данные в ТЦК: в Раде озвучили впечатляющую цифру

Актуализировать информацию о себе нужно было до 16 июля

Более 6 миллионов военнообязанных украинцев не обновили свои военно-учетные данные. Они должны были это сделать в установленный законом срок.

Об этом в эфире "Радио Свобода" рассказал народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко. По его словам, граждане, которые согласно Конституции должны защищать страну и согласно действующему законодательству обновить данные, этого не делают.

"У нас более 6 млн военнообязанных не приходят, не обновляют свои данные. Им лучше оплатить штрафы, прятаться, пока их жизнь, их семьи, детей защищают другие ребята. Какой еще нужно принять закон для того, чтобы стимулировать эти 6 млн прийти согласно действующему законодательству стать на учет, обновить свои данные", — заявил нардеп.

Он подчеркнул, что мобилизация продолжается дальше. По его словам, украинские боевые подразделения, выполняющие свой долг по защите родины, нуждаются в доукомплектовании.

Следует отметить, по данным Минобороны, около 4,5 миллиона граждан Украины обновили свои данные. Еще около миллиона человек, обновили данные, но у них есть бронь от мобилизации.

Напомним, на днях представители ТЦК устроили рейды в Киеве, Харькове, Хмельницком, Днепре, Виннице и других крупных городах. Под прицел попали в первую очередь рестораны, бары и ночные клубы, где могут находиться много мужчин.